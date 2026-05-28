Tras derrame de carga en paso a desnivel cierran validad en Pachuca

Cierre de calle

En Pachuca, el desnivel que se encuentra en el cruce del bulevar Río de las Avenidas con Everardo Márquez, se encuentra temporalmente cerrado con el objetivo de prevenir la seguridad de los conductores después de que una camioneta derramara varias cajas en las que cargaba vegetales. Las afectaciones momentáneas se encuentran ocurriendo en dirección hacia el centro de la ciudad. Ante la posibilidad de cualquier otro riesgo que pueda surgir como parte del derrame de los vegetales, el personal de Protección Civil y vialidad tomo la decisión de cerrar el paso subterráneo.

De acuerdo a los reportes que las autoridades han comenzado a compartir posterior al cierre de la vialidad, por el momento, no se sabe de alguien que haya salido lastimado durante o después del accidente.

Con el objetivo de llevar a cabo de la manera más rápida la limpieza y el retiro de las cajas, para que sea posible restablecer la circulación lo antes posible, las autoridades municipales le recomiendan a los conductores seguir las instrucciones que ha impuesto el personal de vialidad y seguridad en Pachuca, en lo que concluyen las maniobras necesarias. Por su parte, trabajadores municipales, han llegado al lugar del accidente para despejar la zona que se ha visto afectada.