Avanza atención a mujeres con 24 Centros LIBRE en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas informó que actualmente operan 24 Centros LIBRE en distintos municipios de la entidad, espacios que tienen como objetivo brindar atención, orientación y acompañamiento a las mujeres mediante servicios gratuitos de apoyo psicológico, asesoría jurídica y trabajo social.

De acuerdo con la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, estos centros forman parte de una estrategia impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y respaldada por la administración estatal para fortalecer el bienestar, los derechos y el desarrollo integral de las mujeres.

Los Centros LIBRE se encuentran distribuidos en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Ciudad Victoria, El Mante, Tula y Miguel Alemán, entre otros. La intención es acercar servicios especializados a mujeres de diferentes regiones del estado, especialmente en comunidades donde el acceso a este tipo de apoyos puede ser más limitado.

Además de ofrecer atención psicológica y jurídica, estos espacios desarrollan talleres, actividades comunitarias y acciones enfocadas en la construcción de redes de apoyo entre mujeres. Las autoridades señalaron que estos programas buscan promover la autonomía, la igualdad y la prevención de la violencia de género.

La estrategia ha permitido ampliar la cobertura de atención en el estado. Según información difundida previamente por el Instituto de las Mujeres, durante 2026 se incorporaron nuevos municipios a la red de Centros LIBRE gracias a un incremento presupuestal, lo que permitió pasar de 16 a 24 espacios de atención.

Las autoridades estatales destacaron que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal ha sido clave para fortalecer esta red de apoyo. Asimismo, señalaron que se continuará trabajando para acercar herramientas y espacios seguros a más mujeres tamaulipecas.

A nivel nacional, los Centros LIBRE forman parte de una estrategia que busca establecer más de mil espacios de este tipo en el país para finales de 2026. El programa contempla atención integral para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, requieren orientación legal o buscan capacitación para mejorar sus condiciones de vida y generar ingresos propios.

Estos centros representan una alternativa para acercar servicios públicos a las mujeres desde sus propias comunidades, al tiempo que fomentan la creación de redes de apoyo y acompañamiento. Con la operación de los 24 Centros LIBRE, Tamaulipas busca avanzar en la construcción de espacios más seguros y accesibles para las mujeres de todo el estado.