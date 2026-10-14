Ulises Mejía Haro fortalece su estructura territorial en Zacatecas rumbo a 2027

Rumbo a las definiciones políticas para el proceso electoral de 2027, el legislador federal con licencia Ulises Mejía Haro continúa su gira de trabajo por las distintas regiones del estado con el fin de consolidar la estructura organizativa de “Un Movimiento Honesto” y refrendando la unidad de sus equipos en las distintas regiones del estado.

​Durante los recientes encuentros con liderazgos locales y operadores territoriales, Mejía Haro ha sostenido que mantiene activa una organización que apuesta por la participación de los equipos en la construcción de una alternativa para Zacatecas.

Además, señala que las futuras decisiones del proyecto político deberán construirse con la participación de quienes lo integran, privilegiando la unidad, la dignidad y el respeto a la voluntad de la gente.

​“Aquí nadie se rinde ni se baja. Seguiremos firmes, organizados y echados pa’ delante, demostrando que el trabajo todo lo vence”, afirmó el legislador ante sus simpatizantes.

​Con estas actividades, el movimiento busca ratificar la presencia activa de sus estructuras regionales y reafirmar su compromiso en la construcción del proceso de transformación en el estado de Zacatecas.