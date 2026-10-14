Exoneran a Francisco Garduño por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez

Francisco Garduño, extitular del INM Francisco Garduño, extitular del INM (Cuartoscuro)

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quedó exonerado de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, vinculado con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 40 personas migrantes fallecidas.

La resolución fue emitida este martes por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien sobreseyó el proceso al ponderar que Garduño Yáñez cumplió con las condiciones establecidas para conseguir la suspensión condicional, como el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y capacitaciones en derechos humanos y protección civil.

La audiencia inició al mediodía y se extendió por más de 7 horas, con muchos recesos y traducción a la lengua maya k’iche’, debido a que la mayoría de las víctimas directas e indirectas son de origen guatemalteco.

A su llegada al Centro de Justicia Penal Federal, el exfuncionario fue recibido por 20 manifestantes que le gritaron “asesino” y exigieron justicia.

Durante la comparecencia, Garduño se mantuvo en silencio hasta conocer el veredicto judicial. Al salir, aseguro delante de la presencia de los medios de comunicación que ha respetado los derechos humanos.}

“Se terminó la audiencia y con eso agrego que siempre he sido respetuoso de los derechos humanos, hace muchísimos años, y en esta ocasión el juez resolvió cumplidas las condiciones”, declaró.

El 24 de enero de 2025, el extitular de la INM obtuvo el beneficio de la suspensión condicional del proceso. En ese momento, el juez le fijó un plazo de 18 meses para cumplir una serie de requisitos, del que daría por concluida la acusación en su contra.

A pesar de la decisión final, algunas víctimas manifestaron su inconformidad, recalcaron que aún no reciben atención médica y manifestaron que la disculpa otorgada por el exfuncionario no las dejó satisfechas.

DHIA señala que continúan prácticas irregulares en el INM

La asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que asiste a 10 migrantes sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de personas fallecidas, enfatizó que el INM prosigue prácticas que coadyuvaron a las condiciones en las que sucedió el incendio de 2023.

Mencionaron detenciones que exceden el límite legal de 36 horas y el alojamiento forzado de personas migrantes en estaciones migratorias.

La organización remarcó que, en julio de 2023, se reportó la inauguración de un mural en la estación migratoria Las Agujas, en Ciudad de México, presentado por el INM siendo parte de un proyecto para humanizar las estancias.

No obstante, comentaron que en este año se han reportado 2 incendios adicionales en instalaciones migratorias, uno en Janos, Chihuahua, y otro en Tapachula, Chiapas.

“Resulta alarmante que vuelvan a surgir elementos que recuerdan las fallas documentadas tras el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023. Pintar paredes no humaniza la detención. Las estaciones migratorias no pueden seguir siendo espacios de impunidad y vulneración de derechos”, aseveró la asociación civil.

Sumado a esto, pusieron en tela de juicio que las acciones de imagen institucional no hayan sido suficientes para modificar las condiciones de los sitios migratorios.

El incendio de Ciudad Juárez aconteció en la noche del 27 de marzo de 2023 y ocasionó la muerte de 40 migrantes, así como 27 refugiados con lesiones permanentes. Asimismo, 15 mujeres sobrevivieron al siniestro, pero hasta la fecha no han sido reconocidas como víctimas.