Puebla crea comité para certificar competencias laborales y mejorar las oportunidades de empleo

El Gobierno de Puebla anunció la creación del Comité de Gestión por Competencias, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA), en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP). Con el objetivo de reconocer las capacidades de las y los trabajadores, fortalecer su perfil profesional y ampliar sus oportunidades de acceso a empleos dignos.

La subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia, destacó que esta iniciativa acerca procesos de certificación a la población, eliminando la necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, además responde a una visión de justicia social y humanista.

Alfonso Aguirre González, director general del ICATEP, explicó que el comité cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo del Gobierno de México, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta instancia válida conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes mediante documentos oficiales con reconocimiento nacional, a partir de la experiencia adquirida en el trabajo, la formación académica o la vida cotidiana.

Este sistema también permite establecer estándares que definen los requisitos técnicos para desempeñar funciones específicas, así como coordinar una red de centros evaluadores e instituciones acreditadas. En el país existen más de mil 400 estándares de competencia, por lo que resulta necesario ampliar estas herramientas conforme a las características y necesidades de cada región.

El comité reúne a titulares de dependencias estatales y contempla la participación de organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Actualmente se analizan cuatro propuestas de certificación: Competencias para la Policía Turística del Estado de Puebla, Atención a la ciudadanía por parte de agentes de Proximidad Vial de la Secretaría de Movilidad, Protocolos de atención para adolescentes víctimas de acoso escolar en educación media superior y Elaboración de planeaciones didácticas con apoyo de inteligencia artificial para ese mismo nivel educativo. Las dos últimas iniciativas se desarrollan en coordinación con la SEP.