Inauguran en Hueyapan Casa de Asesoría Jurídica para pueblos indígenas de Morelos y Puebla

gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, inauguraron una Casa de Asesoría Jurídica Intercultural en el municipio indígena de Hueyapan, un espacio destinado a ofrecer orientación y acompañamiento legal a comunidades originarias de Morelos y Puebla.

La apertura de este centro busca facilitar el acceso a la justicia desde una perspectiva que reconozca la diversidad cultural, las lenguas indígenas y las formas de organización propias de los pueblos originarios.

Durante el acto, Margarita González Saravia destacó que la nueva sede representa un paso importante para acercar los servicios de justicia a las comunidades indígenas. Además, resaltó la importancia histórica y cultural de Hueyapan, donde permanecen vivas tradiciones ancestrales y la lengua náhuatl.

La mandataria estatal señaló que contar con asesoría jurídica especializada contribuirá a fortalecer el ejercicio de los derechos de las comunidades y el reconocimiento de su autonomía.

Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz señaló que uno de los retos para garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas es que sus sistemas normativos y formas de organización sean reconocidos por las instituciones del Estado.

Explicó que la Defensoría Pública tendrá una función relevante al acompañar a las comunidades en la documentación y difusión de sus normas internas, lo que permitirá a jueces y autoridades comprender mejor sus mecanismos de gobierno y toma de decisiones.

El representante del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, afirmó que esta Casa de Asesoría Jurídica busca acercar los servicios de orientación y defensa legal a las comunidades, respetando su lengua, identidad, cosmovisión y sistemas normativos.

Agregó que el espacio también permitirá acompañar a los pueblos originarios en la protección de sus derechos humanos y en el acceso efectivo a las garantías reconocidas por la Constitución.

En su intervención, José Alberto Gallego Ramírez, integrante del Órgano de Administración Judicial, destacó la colaboración entre el Gobierno de Morelos y las instituciones federales para impulsar este proyecto, que ofrecerá atención en asuntos del ámbito federal y del fuero común.

La diputada local Guillermina Maya Rendón señaló que la apertura de este espacio es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y comunidades indígenas para fortalecer la defensa de los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos originarios.

A su vez, la concejal vocera de Hueyapan, Araceli Tapia Hernández, consideró que la nueva sede representa un avance en el reconocimiento de la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas.

Al evento también asistieron el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Isaac Pimentel Mejía; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Juan Emilio Elizalde Figueroa, así como habitantes de comunidades originarias de Puebla colindantes con la región de Los Altos de Morelos.