Baja California refrenda ruta de prosperidad con Marina del Pilar durante Segundo Informe de Sheinbaum

En un ambiente de unidad y con la participación de más de 27 mil personas de todos los municipios de la entidad, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, manifestó su respaldo al Segundo Informe de Actividades de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, denominado: “Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo”.

Durante el encuentro ciudadano, celebrado en la emblemática Avenida Revolución, la gobernadora externó la gratitud del estado hacia la federación, asegurando que el liderazgo y la sensibilidad de la Presidenta han consolidado el rumbo del país a través de un gobierno inteligente y cercano a la gente, afianzando con ello el compromiso y la lealtad de la población bajacaliforniana con el proyecto de nación.

“Presidenta, desde Baja California le damos las gracias y le decimos con mucho orgullo que aquí tiene un pueblo agradecido y comprometido con la transformación. Porque hoy México tiene rumbo, México tiene liderazgo y tiene a la mejor Presidenta del mundo, que trabaja todos los días con inteligencia, con sensibilidad y profundo amor a nuestra nación. Gracias, Presidenta, por seguir transformando a México. Amor con amor se paga y en Baja California la seguimos respaldando”, expresó la mandataria ante los asistentes.

En ese marco, Marina del Pilar destacó que el trabajo coordinado con la entidad ha permitido traducir los principios de la Cuarta Transformación en acciones de gran impacto, orientadas a generar bienestar, justicia social y una auténtica prosperidad en la región.

Durante su discurso oficial, la Presidenta de la República reafirmó que la administración federal mantiene una política de honestidad y austeridad republicana donde la prioridad absoluta son los derechos de la ciudadanía.

Subrayó que el ejercicio actual del poder público rompe con los viejos esquemas de derroche y privilegios, garantizando que el presupuesto se destine de forma transparente y directa al desarrollo social.

“Lo digo con orgullo, México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo. Además, en contraposición con el periodo neoliberal se practica de democracia y libertades. Los tiempos han cambiado, llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación. Ya no hay pensiones millonarias, contrato de dominos derroches, ofensivos, ni un gobierno dedicado administrar privilegios los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo”, puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo del Estado enfatizó que el amor al pueblo se demuestra con resultados institucionales y un manejo transparente de los recursos públicos, ejes rectores que han guiado los dos años transcurridos desde el histórico triunfo democrático.

En este sentido, subrayó la trascendencia de caminar en sintonía con las políticas del Gobierno de México, consolidando el humanismo mexicano y sumando esfuerzos para que el desarrollo con equidad llegue a cada rincón de Baja California.