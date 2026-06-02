Tamaulipas alista 12 canchas deportivas como legado rumbo al Mundial 2026

Mundial Social El titular de Obras Públicas informó que actualmente continúan las labores para colocar pasto sintético en los campos deportivos y adelantó que la entrega de estos espacios está prevista en las próximas semanas

El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha la construcción y rehabilitación de 12 canchas deportivas en diferentes municipios de la entidad como parte del programa nacional “Mundial Social”, una estrategia que busca dejar infraestructura deportiva para la población rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. Para estas obras se destina una inversión superior a los 68 millones de pesos.

De acuerdo con el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, estos proyectos se suman a las canchas que construye el Gobierno de México dentro de las acciones contempladas como legado social del torneo internacional.

Canchas se distribuirán en varios municipios

En Ciudad Victoria, los trabajos se desarrollan en los parques de las colonias Ampliación Adolfo López Mateos, Mariano Matamoros y Américo Villarreal, además de las Unidades Deportivas Adolfo Ruiz Cortines y Siglo XXI.

A estos espacios se agregan las canchas ubicadas en Bordo Morelos, en Tampico; el Multideportivo Estación Manuel, en el municipio de González; el Parque Recreativo Los Chorros, en Burgos; las Canchas del Cambio, en Matamoros; El Divisadero, en Tula; y el fraccionamiento Los Prados, en Altamira.

Entrega para las próximas semanas

El titular de Obras Públicas informó que actualmente continúan las labores para colocar pasto sintético en los campos deportivos y adelantó que la entrega de estos espacios está prevista en las próximas semanas, en el marco del Mundial que iniciará el próximo 11 de junio.

Además de la construcción y rehabilitación de las canchas, los trabajos incluyen mejoras complementarias en los parques donde se ubican. Entre ellas destacan la instalación de gradas, la rehabilitación de sanitarios y la colocación de juegos infantiles y aparatos para realizar ejercicio.

Pedro Cepeda Anaya señaló que estas acciones tienen como propósito ofrecer lugares adecuados para que las familias puedan realizar actividades físicas, convivir y aprovechar espacios públicos en mejores condiciones.

Indicó que el programa también busca fomentar la inclusión y que los beneficios del Mundial 2026 lleguen a distintos sectores de la población, incluyendo niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Con estas obras, Tamaulipas se suma a la estrategia nacional que pretende aprovechar la celebración de la Copa Mundial de Futbol para fortalecer la infraestructura comunitaria y promover hábitos saludables entre la población.