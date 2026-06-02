Docentes de la CETEG irrumpen en Congreso de Guerrero, vandalizan oficinas y dañan autos

Docentes de la CETEG rompieron la malla que protegía el acceso al Congreso del Estado y tras invadir el recinto legislativo causaron daños en el lugar (Especial)

Tensión en Guerrero — Docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), irrumpieron este martes en el Congreso del Estado donde vandalizaron varias oficinas y provocaron daños materiales a una decena de vehículo de legisladores y trabajadores que se encontraban en el área del estacionamiento.

Apoyados de tubos y mazos los maestros rompiendo la malla de acero que protegía el ingreso a la sede legislativa y tras lograr su cometido ingresaron al inmueble y de inmediato se dirigieron ala puerta principal y a la zona del estacionamiento, en donde con un mazo y tubos causaron daños a varios vehículos.

El vandalismo de los docentes se registra en el marco del noveno día de movilizaciones que el magisterio mantiene a nivel nacional, en demanda de atención a su pliego petitorio, el cual —señalan— no ha obtenido respuesta por partes del Gobierno Federal.

Vehículos en el estacionamiento fueron blanco de vandalismo (Especial)

Los docentes advierten que mantendrán en Guerrero y en la Ciudad de México sus movilizaciones hasta que no obtengan respuesta satisfactoria de las autoridades, que inconformes manifestaron su descontento ante lo que calificaron como falta de interés de las autoridades para dar solución a sus exigencias, lo que derivó en su protesta en el Congreso estatal.

Los docentes de la CETEG mantienen como una de sus principales demandas la eliminación de la Ley del ISSSTE del 2007, al considerar que afecta directamente a los trabajadores, especialmente a quienes están próximos a jubilarse.

Asimismo, exigen la desaparición de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), solicitan cálculo de pensiones de base en el salario mínimo para evitar reducción en sus ingresos de retiro Aumento del 100 por ciento al sueldo base

Reinstalación de los docentes despedidos durante las protestas contra reformas educativas pasadas.

La Crónica de Hoy 2026