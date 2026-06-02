Gobierno de Sinaloa abrirá mesas de trabajo con comunidades indígenas de Ahome

Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde

A partir de esta semana, el Gobierno de Sinaloa pondrá en marcha mesas de atención con comunidades indígenas del municipio de Ahome para conocer de primera mano sus necesidades y definir acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde informó que estos encuentros se realizarán con habitantes de localidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos industriales que se contemplan para el puerto de Topolobampo, una región que ha despertado interés para futuras inversiones.

La mandataria explicó que el objetivo es escuchar las principales demandas de las comunidades y determinar qué obras de infraestructura urbana y apoyos sociales pueden impulsarse desde la administración estatal.

Yeraldine Bonilla señaló que las mesas de trabajo comenzarán entre hoy y mañana y estarán enfocadas en identificar los requerimientos más urgentes de las comunidades indígenas para que puedan ser atendidos por las dependencias estatales correspondientes.

Indicó que el gobierno mantendrá un acercamiento permanente con los habitantes de la zona para dar seguimiento a las solicitudes que surjan durante estos encuentros.

“Vamos a revisar cuáles son las necesidades que tienen actualmente y atenderlas desde las facultades que corresponden al Gobierno del Estado”, expresó.

Respecto a los proyectos industriales previstos para instalarse en el puerto de Topolobampo, la gobernadora aclaró que se trata de inversiones financiadas con recursos privados y no de obras promovidas o ejecutadas por el Gobierno del Estado.

Precisó que las empresas interesadas son las responsables de dichos proyectos, aunque aseguró que las autoridades estatales han mantenido diálogo tanto con los inversionistas como con las comunidades cercanas.

La gobernadora afirmó que el trabajo con los pueblos indígenas continuará durante el desarrollo de los proyectos que se plantean para la región.

Añadió que la administración estatal seguirá privilegiando el diálogo y la atención directa con las comunidades, especialmente con aquellas que puedan verse involucradas en los procesos de crecimiento económico que se proyectan para Topolobampo.

“Este gobierno siempre busca el bienestar de las y los ciudadanos, y particularmente de las comunidades indígenas”, sostuvo.