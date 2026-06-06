CMIC Colima ofrece apoyo ante posibles contingencias durante temporada de lluvias

Ante el inicio del temporal de lluvias en gran parte del país, la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) manifestó su disposición para colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en caso de que se presenten emergencias derivadas de las precipitaciones.

El presidente de la organización, Edgar Cruz Benavides, señaló que las empresas afiliadas cuentan con maquinaria, personal especializado y capacidad de respuesta inmediata para atender cualquier eventualidad que pudiera afectar a la población durante esta temporada.

El dirigente empresarial explicó que la CMIC mantiene una estrecha coordinación con distintos municipios de la entidad, así como con dependencias estatales y federales, para participar en acciones preventivas y de atención ante fenómenos meteorológicos. Entre las instituciones con las que colaboran se encuentran la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua.

Cruz Benavides recordó que desde hace ocho años consecutivos la cámara empresarial participa en labores de limpieza y desazolve de ríos y arroyos en el municipio de Villa de Álvarez, trabajos que buscan disminuir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias. Además, indicó que los constructores afiliados han colaborado en distintos proyectos preventivos impulsados por autoridades municipales y estatales.

Las declaraciones ocurren en un contexto en el que autoridades meteorológicas mantienen pronósticos de lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante los próximos días continuará un temporal de precipitaciones en gran parte del territorio nacional, incluyendo estados del occidente mexicano.

Asimismo, organismos de protección civil en Colima han reforzado las medidas preventivas ante la temporada de ciclones tropicales y lluvias de 2026, exhortando a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a tomar precauciones para reducir riesgos en viviendas y zonas vulnerables.

El líder de la CMIC destacó que la participación del sector de la construcción puede ser fundamental en situaciones de emergencia, ya que permite movilizar maquinaria pesada y recursos humanos para atender afectaciones en caminos, cauces de ríos, infraestructura urbana y otras áreas que pudieran verse impactadas por lluvias intensas.

De acuerdo con la organización empresarial, la intención es mantener una colaboración permanente con las autoridades para proteger a las familias colimenses y contribuir a la reducción de riesgos durante la presente temporada de lluvias.

El CMIC reiteró que continuará atenta a los requerimientos que puedan surgir en los municipios del estado y reafirmó su disposición para participar en labores preventivas, de limpieza y de atención a contingencias, con el objetivo de minimizar afectaciones a la población y fortalecer las acciones de protección civil en Colima.