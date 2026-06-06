Consolidan Red Plural de Mujeres Políticas para fortalecer la participación femenina en Jalisco

Se va a fortalecer el liderazgo femenino y promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, autoridades estatales y representantes de distintos sectores consolidaron la Red Plural de Mujeres Políticas en Jalisco, una iniciativa orientada a impulsar la igualdad sustantiva y prevenir la violencia política de género.

Durante el encuentro, las participantes coincidieron en la importancia de construir espacios de diálogo, acompañamiento y colaboración que permitan a más mujeres involucrarse en la vida pública y ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad.

La consolidación de esta red se suma a diversas acciones que se desarrollan en Jalisco para fortalecer la participación política de las mujeres. En los últimos meses, instituciones electorales y organismos públicos han impulsado cursos, foros y estrategias enfocadas en fortalecer los liderazgos femeninos y garantizar condiciones efectivas para su participación en la política.

Las autoridades destacaron que, aunque en los últimos años se han logrado avances importantes en materia de paridad, todavía existen desafíos para alcanzar una representación equilibrada en todos los niveles de gobierno. De acuerdo con especialistas y organismos electorales, la presencia de mujeres en cargos públicos ha aumentado, pero persisten obstáculos relacionados con la violencia política de género y las desigualdades estructurales.

La Red Plural de Mujeres Políticas busca convertirse en un espacio permanente de vinculación entre mujeres que participan en distintos ámbitos de la vida pública, independientemente de sus afiliaciones partidistas o responsabilidades institucionales. El propósito es compartir experiencias, fortalecer capacidades y generar mecanismos de apoyo mutuo para enfrentar los retos que aún existen en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

Durante las actividades se resaltó que la construcción de redes de apoyo ha demostrado ser una herramienta eficaz para impulsar la participación femenina y fomentar una mayor inclusión en los espacios de decisión. Experiencias similares desarrolladas en Jalisco y otras entidades han permitido generar propuestas, fortalecer liderazgos y promover acciones enfocadas en la igualdad de género.

Asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de continuar impulsando políticas públicas que garanticen la participación de mujeres jóvenes, indígenas y pertenecientes a grupos históricamente vulnerables, con el fin de lograr una representación más diversa e incluyente.

Las participantes señalaron que uno de los principales objetivos de la red será contribuir a la construcción de entornos libres de violencia política contra las mujeres, promoviendo el respeto a sus derechos y fortaleciendo mecanismos de prevención y atención de posibles casos de discriminación o agresión.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la consolidación de la Red Plural de Mujeres Políticas representa un paso importante para fortalecer la democracia en Jalisco, al fomentar una mayor participación femenina en la vida pública y promover condiciones que permitan a más mujeres acceder, permanecer y desarrollarse en cargos de representación y toma de decisiones.