Gobierno de Sinaloa habilita micrositios para garantizar acceso a la información pública

Con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a consultar información pública, el Gobierno de Sinaloa habilitó una serie de micrositios donde las personas podrán acceder a datos sobre el trabajo y desempeño de diversas dependencias estatales, mientras continúan los problemas técnicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, informó que esta medida fue tomada debido a las fallas registradas durante el proceso de migración de archivos en la plataforma federal, situación que ha dificultado el acceso a información pública para ciudadanos y organismos interesados.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente 36 de los 59 sujetos obligados del Poder Ejecutivo estatal ya cuentan con información disponible y verificable correspondiente al primer trimestre de 2026, es decir, de enero a marzo de este año.

Angulo Cázarez explicó que durante la revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia se detectaron diversas irregularidades, entre ellas bases de datos incompletas, constantes caídas del sistema y lentitud al momento de navegar o realizar consultas. Ante este panorama, el gobierno estatal decidió crear espacios alternativos para que la información siga estando al alcance de la población.

La titular de la dependencia aseguró que los trabajos continuarán para incorporar en los próximos días la información de los 23 sujetos obligados restantes, con el fin de que toda la documentación requerida por la ley pueda consultarse sin contratiempos.

“Mientras concluye la implementación y operación adecuada del nuevo portal federal, el Gobierno del Estado mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, señaló la funcionaria.

Entre las instituciones que ya cuentan con información publicada en los micrositios se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría General de Gobierno.

También figuran organismos como el Hospital Civil de Culiacán, el Instituto Sinaloense de la Juventud, el Sistema DIF estatal, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, la Universidad de la Policía y la Universidad Tecnológica de Escuinapa, entre otros.

Asimismo, se incluyen dependencias encargadas de áreas estratégicas para el desarrollo estatal, como el Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa y la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales.

La habilitación de estos micrositios busca evitar que las fallas tecnológicas afecten el acceso a información relacionada con el uso de recursos públicos, programas gubernamentales, contratos, estructura administrativa, indicadores de desempeño y demás obligaciones de transparencia establecidas por la ley.

El Gobierno de Sinaloa destacó que la transparencia es una herramienta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y promover la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Por ello, reiteró que continuará trabajando para que toda la información obligatoria se encuentre disponible de manera oportuna y accesible.

Las autoridades estatales señalaron que los enlaces de consulta ya se encuentran habilitados para que la ciudadanía pueda revisar la información correspondiente a las dependencias que han completado el proceso de publicación, mientras se restablece plenamente el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia.