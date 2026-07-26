Salomón Jara Cruz presenció la Calenda de las Culturas 2026 como parte de la Guelaguetza

Calenda de las Culturas 2026

Como parte del evento “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, miles de turistas locales, nacionales e internacionales cuando las 28 delegaciones participantes compartieron su riqueza cultural y alegría durante la segunda Calenda de las Culturas, que contó con la presencia del gobernador Salomón Jara Cruz acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

Desde la Fuente de las Ocho Regiones hasta la Alameda de León, visitantes de diversos estados de la República y provenientes de distintas partes del mundo, apreciaron y bailaron los sones, fandangos, jarabes y danzas originarias de las ocho regiones de Oaxaca, como preámbulo a la Octava del Lunes del Cerro este 27 de julio.

A este ambiente de fiesta se sumaron faroles y pirotecnia que iluminaron al ritmo de la música tradicional ante los ojos fascinados de propios y extraños que apreciaban la esencia del Corazón Cultural de México.

En este gran encuentro participaron las delegaciones las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina, San Pedro Pochutla, Santa María Huazolotitlán, San José Tenango, El Espinal, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz y Villa Hidalgo Yalálag.

También, Putla Villa de Guerrero, Santiago Jocotepec, Matías Romero Avendaño, Santiago Llano Grande, San Sebastián Tutla, Cuilápam de Guerrero, Santiago Jamiltepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Loma Bonita, Villa de Tututepec y Asunción Ixtaltepec.

Además de San Francisco Sola, Santa Lucía del Camino, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Juan Bautista Cuicatlán, San Pablo Macuiltianguis, Asunción Nochixtlán, Teotitlán del Valle, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y las Chinas Oaxaqueñas de Casilda Flores.

Al finalizar la Calenda, el público asistente pudo presenciar un espectáculo pirotécnico que iluminó el cielo sobre el corazón de la ciudad de Oaxaca de Juárez, mientras las notas de música tradicional deleitaban sus oídos.