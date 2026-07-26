Ulises Mejía Haro suma 41 asambleas en de cara a la elección de la Coordianción Estatal de Morena en Zacatecas

Ulises Mejía Haro

Ulises Mejía Haro ha realizado 41 asambleas informativas en solo 5 semanas fortaleciendo la organización territorial integrando en comités en defensa de la 4T a miles de zacatecanas y zacatecanos, esto como parte del arranque del proceso interno de Morena-PT-Verde para definir a la persona Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación.

El diputado federal con licencia señaló que cada encuentro confirma que existe un amplio respaldo ciudadano para profundizar la Transformación y consolidar con sello propio un Zacatecas con más desarrollo, bienestar y oportunidades. Destacó que estos recorridos permiten escuchar a la gente, integrar nuevos comités y construir una agenda que aproveche el potencial económico, productivo, turístico, cultural y social de cada municipio. “La fuerza de nuestro movimiento está en el pueblo organizado, informado y participativo; por eso seguimos caminando cada comunidad con trabajo honesto, permanente y cercano a la ciudadanía”, expresó.

Afirmó que el compromiso de esta nueva etapa es defender lo que ya se ha alcanzado gracias a un gobierno honesto que da resultados, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al mismo tiempo profundizar la Transformación para que sus beneficios lleguen a todos los rincones de Zacatecas. “Cada asamblea fortalece la esperanza y refrenda que, cuando el pueblo participa y se organiza, sí hay de otra para Zacatecas”, concluyó.