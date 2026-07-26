Maratón Internacional Guelaguetza congrega a más de 24 mil personas

Maratón Internacional Guelaguetza

En un evento histórico, más de 24 mil corredoras y corredores locales, de diferentes estados y de 16 países distintos, se dieron cita en el enigmático Cerro del Fortín, para recorrer 10, 21 y 42 kilómetros.

El banderazo de salida donde participaron atletas locales, de diferentes entidades del país y 16 naciones distribuidos en las pruebas de 10, 21 y 42 kilómetros, estuvo a cargo del Gobernador Salomón Jara Cruz.

La formación de los bloques comenzó a las 5:30 horas. La salida del maratón de 42 kilómetros fue a las 6:30; la carrera de 10 kilómetros, a las 6:35; y el medio maratón, a las 6:40 horas.

Las tres distancias tuvieron como punto de salida y meta el Auditorio Guelaguetza. La ruta de 10 kilómetros recorrió el Centro Histórico y la zona norte de la ciudad.

El trayecto de 21 kilómetros avanzó por la calzada Madero, avenida Independencia y el bulevar Eduardo Vasconcelos hasta San Francisco Tutla.

La prueba de 42 kilómetros continuó por la carretera a Tlacolula hasta San Francisco Lachigoló, donde las y los participantes retornaron hacia el Cerro del Fortín.

El Maratón Internacional Guelaguetza contó con una bolsa total de un millón 36 mil pesos. De esta cantidad, 570 mil pesos correspondieron a los 42 kilómetros; 338 mil al medio maratón y 128 mil a la carrera de 10 kilómetros.

La premiación incluyó las ramas femenil y varonil, las categorías libre y máster, así como pruebas para personas usuarias de silla de ruedas y participantes con discapacidad.

Las y los corredores contaron con puntos de hidratación, primeros auxilios y seguridad vial durante los recorridos.