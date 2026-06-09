Rinde el Rector Jesús Madueña su Primer Informe de Labores

En Sesión Solemne del H. Consejo Universitario, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, presentó su Primer Informe de Labores 20252026, en el marco del Plan Institucional de Desarrollo “Con Visión de Futuro 2029”, destacando avances académicos, científicos, culturales, deportivos y administrativos, así como los retos financieros que enfrenta la institución.

El evento contó con la presencia de la Gobernadora del Estado, licenciada Yeraldine Bonilla Valverde, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, doctor Luis Eduardo González Plascencia, además de autoridades universitarias, legisladores, funcionarios estatales, alcaldes, rectores de otras instituciones y representantes de sectores sociales y productivos.

El Rector señaló que este año ha sido de fortalecimiento institucional y toma de decisiones colectivas, reafirmando las cinco funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación, cultura, deporte y vinculación. Subrayó que la UAS mantiene una matrícula de 169,342 estudiantes y el ingreso anual de alrededor de 50 mil nuevos alumnos, consolidándose como la tercera universidad pública estatal más grande del país y con la mayor cobertura de educación superior en Sinaloa.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, presentó su Primer Informe de Labores 2025-2026.

En materia académica, destacó la calidad educativa con 89 programas acreditados, de los cuales 24 obtuvieron reconocimiento en el último año, lo que posiciona a la UAS como la institución con más acreditaciones CIEES a nivel nacional. Este desempeño, afirmó, la ubica entre las tres mejores universidades del país según el ranking de Times Higher Education.

Respecto a la investigación, informó avances en la generación de conocimiento con impacto social, reconociendo a 608 docentes con Perfil PRODEP y a 716 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Asimismo, destacó que 79 programas de posgrado están inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados.

En el ámbito cultural, resaltó la realización de 256 eventos en el Festival Internacional Universitario de la Cultura. En deporte, celebró el desempeño de las Águilas UAS, que obtuvieron 115 medallas y el segundo lugar nacional en el medallero entre más de 200 instituciones, consolidando su prestigio deportivo.

También subrayó la participación de más de 65 mil integrantes de la comunidad universitaria en el programa Reto Mejora, así como la formación de 10,180 personas en Cultura de Paz y Derechos Humanos. En vinculación, destacó la firma de 754 convenios con sectores sociales, públicos y productivos.

El Rector agradeció el respaldo de los gobiernos estatal y federal, señalando proyectos de infraestructura como el módulo de la Facultad de Medicina en Guasave, con una inversión de 54 millones de pesos, así como el apoyo en momentos financieros complejos.

En el apartado financiero, explicó que la universidad ha operado con un presupuesto insuficiente, lo que ha generado un déficit estructural. Informó que se implementó una reingeniería institucional respaldada por el 90% de la comunidad universitaria, con el objetivo de garantizar viabilidad financiera y transparencia.

Detalló que la UAS mantiene adeudos y compromisos con instituciones como el IMSS, Infonavit, SAT y el Gobierno del Estado, que superan los 1,600 millones de pesos. De enero a mayo se han pagado más de 1,009 millones, pero aún existen pendientes que presionan las finanzas, incluyendo pagos de nómina, prestaciones y prima vacacional.

Explicó que el 94% del presupuesto se destina a nómina, incluyendo jubilados, lo que deja poco margen para operación y genera un déficit anual estimado en 1,600 millones de pesos. Señaló la ausencia de apoyos extraordinarios federales en los últimos tres años como un factor que agrava la situación.

El Rector reiteró la necesidad de apoyo institucional para garantizar estabilidad financiera y llamó a la unidad de la comunidad universitaria y de la sociedad, destacando que México, Sinaloa y la UAS tienen la capacidad de superar sus desafíos mediante el compromiso colectivo, la educación y el trabajo conjunto.

La gobernadora de Sinaloa, licenciada Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que la máxima casa de estudios cuenta con el respaldo permanente de la administración estatal, al reconocer el trabajo realizado por la universidad y la relevancia de los resultados presentados durante el ejercicio de rendición de cuentas.

“Felicitar al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa por su primer informe en esta universidad. Decirle que desde el Gobierno del Estado siempre va a contar con nuestro respaldo. Desde el inicio de esta administración lo hemos venido haciendo y va a seguir contando con nuestro apoyo”, expresó.

La UAS mantiene una matrícula de 169,342 estudiantes y el ingreso anual de alrededor de 50 mil nuevos alumnos.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado ha acompañado a la institución en diversas gestiones para atender necesidades financieras y fortalecer su funcionamiento, refrendando la coordinación institucional en beneficio de la educación superior sinaloense.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Rodolfo Valenzuela Sánchez, subrayó que el crecimiento de la universidad impacta de manera directa y proporcional en el bienestar de la entidad. Explicó que la profesionalización que ofrece la UAS dota al estado de capital humano listo para integrarse de forma competitiva a la industria y al sector productivo.

“El progreso de la universidad implica el progreso de Sinaloa, van a la par”, aseguró.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, el doctor Luis Armando González Placencia, reconoció el trabajo realizado por la administración universitaria durante un año que consideró complejo debido a los retos institucionales.

“Sabemos y todos estamos al tanto de que ha sido un año difícil, un año que les ha planteado una serie de retos muy importantes, y creo que la universidad ha salido muy bien”, expresó.

El representante del organismo que agrupa a las principales instituciones de educación superior del país señaló que los resultados alcanzados reflejan la solidez de la casa de estudios sinaloense.

“Eso habla de una universidad fuerte, una institución que está consolidada y que sigue siendo un ejemplo en la región”, manifestó al felicitar al Rector Madueña Molina y a su equipo de trabajo. Asimismo, González Placencia destacó las fortalezas académicas que distinguen a la UAS dentro del panorama nacional, particularmente en áreas estratégicas del conocimiento y en la formación de posgrado.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), además de constituirse como un factor estratégico de estabilidad social, gobernabilidad y desarrollo para el estado y la región, enfrenta actualmente presiones financieras que comprometen la continuidad de sus operaciones sustantivas.

En este contexto, la ausencia de apoyo extraordinario por parte del Gobierno Federal colocaría a la institución en una situación crítica, obligándola eventualmente a suspender parcial o totalmente sus funciones académicas, administrativas y de servicios, con las consecuentes afectaciones para miles de estudiantes, trabajadores y familias que dependen de ella. Por ello, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de respaldo financiero que permitan garantizar la viabilidad institucional y la continuidad de su misión educativa y social.