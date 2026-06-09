UAEH forma a líderes estudiantiles como “Agentes de Paz”

Agentes de Paz

Por medio de la nueva iniciativa “Agentes de Paz”, la Defensoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) va a preparar a líderes estudiantiles con el objetivo de que sean capaces de identificar, prevenir y atender desencuentros no graves de manera pacífica. De esta manera se busca promover ambientes más respetuosos, inclusivos y libres de violencia.

Las y los estudiantes que presidan las sociedades de alumnos y sus consejerías, van a desarrollar habilidades de comunicación, mediación y negociación para detectar problemas a tiempo, orientar a sus compañeros, resolver diferencias mediante el diálogo e igualmente canalizar los casos graves a las instancias correspondientes.

La estrategia forma parte del Eje 1 “Ambiente armónico y sano” del Plan de Trabajo para Promover la Cultura de Paz 2024-2029, que se enfocado en disminuir la incidencia de violencia escolar; el origen de muchas de las fricciones se encuentra en las dificultades emocionales y de comunicación.

El subjefe de la Unidad de Género, Dustin Yael Palacios Noeggerath, explicó que al tratarse de una institución educativa pública, la casa de estudios busca formar profesionistas que no solo cuenten con conocimientos técnicos, sino que también obtengan habilidades sociales entre las que se encuentra la tolerancia, el respeto y la capacidad de convivir en entornos laborales diversos.

“El primer paso será instruir a las y los presidentes de sociedades de alumnos, quienes después compartirán estos conocimientos con sus comités y definirán estrategias para llegar a las y los jefes de grupo. La idea es que cada comunidad adapte estas herramientas a problemáticas específicas considerando las diferencias entre bachillerato y licenciatura”, añadió Palacios Noeggerath.

Para logar el objetivo, va a tener lugar un curso-taller dirigido a 60 personas, entre presidencias de escuelas e institutos, consejerías estudiantiles y personal de la Defensoría, en el que se abordará el triángulo de las violencias, la transformación de conflictos, la ética del cuidado, al igual que la enseñanza de diversas metodologías y enfoques para la construcción de entornos armónicos y sostenibles.

La jornada que se realizará del 8 al 19 de junio, tendrá una modalidad híbrida y una duración de 16 horas. A lo largo de ese tiempo, las y los participantes aprenderán a identificar el tipo y origen de las controversias para que sean capaces de saber en que momento deben de intervenir y cuándo hay que informar a las instancias como la Defensoría.