Milena Quiroga cumple: en junio inicia operaciones la Estación de Transferencia de Residuos de La Paz

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La alcaldesa Milena Quiroga anunció que este mes entrará en funcionamiento la nueva Estación de Transferencia de Residuos de La Paz, infraestructura única en el noroeste de México que modernizará el sistema de recolección de basura y fortalecerá la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos.

Con esta obra, el Gobierno Municipal optimiza los servicios públicos y da un paso decisivo hacia un modelo más eficiente y sostenible, en beneficio de las familias paceñas y del entorno ambiental. La instalación funcionará como centro logístico intermedio entre los camiones recolectores y el relleno sanitario, permitiendo que las unidades descarguen su carga en el sitio para ser trasladada en góndolas de gran capacidad.

Cada góndola podrá transportar el equivalente a cinco camiones convencionales, lo que reducirá tiempos de traslado, consumo de combustible y desgaste de las unidades. Esto permitirá que los camiones se reincorporen más rápido a sus rutas, mejorando la cobertura y frecuencia del servicio en las colonias.

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La alcaldesa subrayó que el proyecto responde al crecimiento poblacional y turístico de La Paz, y a la necesidad de contar con infraestructura moderna que garantice servicios públicos más eficientes. Recordó que la idea surgió tras conocer el modelo impulsado por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, basado en eficiencia operativa, reciclaje y sustentabilidad.

Con la entrada en operación de esta Estación de Transferencia, La Paz se coloca a la vanguardia en gestión ambiental y servicios públicos, consolidando una ciudad más limpia, ordenada y preparada para el futuro.