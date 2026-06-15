Megabloqueo de transportistas Edomex ¿A qué hora inicia y dónde habrá cierres este martes 16 de junio? (Cuartoscuro)

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C. anunció un megabloqueo en el municipio de Naucalpan de Juárez que afectará diversas vialidades en el Estado de México y algunos accesos a la Ciudad de México.

El principal motivo de la movilización es exigir a las autoridades del Estado una respuesta ante los múltiples casos de violencia y presuntos actos de corrupción que sufren los comerciantes y operadores.

¿Cuándo es el bloqueo en el Estado de México?

A través de un boletín, los conductores informaron que este 16 de junio de 2026 se llevará a cabo una movilización de protesta para exigir la destitución de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico en el estado. Quien ha protagonizado diversos abusos de autoridad, amenazas y extorsión ante estas comunidades.

¿Qué vialidades se verán afectadas?

Ante el inminente paro de los operadores en el Estado de México, las vialidades que se verán afectadas son:

Lomas Verdes

1ro de Mayo

Gustavo Baz

Lateral de Periférico

Ante estas demandas también se sumó la organización Yaki Alfa que opera en el Edomex y quienes reafirmaron a través de sus plataformas digitales su compromiso con la sociedad.

En su comunicado respaldan a “comerciantes, transportistas y ciudadanos, que de manera pacífica alzan la voz para exigir justicia y un trato digno y respeto a sus derechos”.

¿A que hora dará inicio el bloqueo?

Aunque no se ha informado un horario específico para los cierres viales, los representantes de estos grupos reconocieron las afectaciones temporales que podrán enfrentar los ciudadanos y ofrecieron disculpas por los retrasos previos.