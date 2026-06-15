Laura Itzel suma respaldos en el Senado tras su nombramiento en la Secretaría de las Mujeres

Laura Itzel Castillo Juárez Próxima titular de la Secretaría de las Mujeres generó una ola de felicitaciones

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la senadora Laura Itzel Castillo Juárez encabece la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal fue recibida con entusiasmo entre integrantes del Senado de la República, quienes a lo largo del día expresaron públicamente su respaldo y confianza en la nueva encomienda que asumirá la legisladora.

A través de redes sociales y declaraciones directas, distintas voces del Poder Legislativo coincidieron en reconocer la experiencia, sensibilidad y trayectoria política de quien actualmente se desempeña como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva, quien celebró la noticia mediante un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“Con mucha alegría recibo la noticia de que nuestra amiga Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres”, expresó.

La legisladora mexiquense manifestó su confianza en que Castillo Juárez realizará un trabajo destacado al frente de la dependencia federal.

“Estoy segura de que desempeñará una labor extraordinaria en esta nueva encomienda conferida por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló.

Gutiérrez Escalante concluyó su mensaje deseándole éxito en esta nueva etapa de servicio público: “¡Muchas felicidades, querida Laura Itzel! Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de servicio al pueblo de México”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, también se sumó a las felicitaciones y reconoció el papel que Laura Itzel Castillo ha desempeñado dentro de la Cámara Alta.

A través de sus redes sociales, destacó su compromiso y la trayectoria política que la ha convertido en una figura relevante dentro del movimiento.

Por su parte, la senadora Malú Micher aseguró que conoce a Castillo Juárez desde hace tres décadas, tiempo en el que ha podido constatar su calidad humana y su militancia feminista tanto dentro como fuera de Morena.

Para la legisladora guanajuatense, la próxima secretaria es la persona indicada para asumir la responsabilidad de encabezar la política pública en favor de las mujeres.

“Estoy segura de que, con su liderazgo, seguirá tejiendo el camino que tantas mujeres han abierto antes: ampliando derechos, derribando barreras y sembrando esperanza para que cada niña y cada mujer de nuestro país pueda vivir con más igualdad, libertad y dignidad”, afirmó.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath también felicitó a Laura Itzel Castillo por su designación y le deseó éxito en la nueva etapa que está por comenzar.

En tanto, la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa, destacó que la experiencia y convicción de Castillo Juárez representan una garantía para impulsar políticas en favor de la igualdad.

“Tu trayectoria, tu sensibilidad y tu convicción en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres nos dan la seguridad de que pondrás tu capacidad y dedicación para servir a la gente”, expresó.

Así, la invitación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que la arquitecta Laura Itzel Castillo se incorpore al frente de la Secretaría de las Mujeres fue sumando durante la jornada mensajes de felicitación y respaldo de legisladoras y legisladores, quienes coincidieron en reconocer su perfil y manifestaron confianza en el trabajo que realizará desde esta nueva responsabilidad dentro del Gobierno federal.