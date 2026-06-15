Reconoce Mara Lezama la vocación y trayectoria de 457 servidoras y servidores públicos de Quintana Roo

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

En un emotivo homenaje a la dedicación, el compromiso y la vocación de servicio, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó estímulos y reconocimientos a 457 servidoras y servidores públicos del Poder Ejecutivo que este año cumplen entre 20 y 50 años de trayectoria laboral al servicio de Quintana Roo.

“Vengo a decirles que son parte fundamental de este gobierno; que no hay gobierno que pueda funcionar si no tiene lo más importante que son ustedes, los seres humanos. No es el software, no es la computadora, no es el edificio, es el ser humano”, expresó la titular del Ejecutivo.

Durante la ceremonia, realizada en el Salón “Cuna del Mestizaje” del Palacio de Gobierno, la gobernadora de Quintana Roo añadió que hoy a 457 mujeres y hombres se les da las gracias por años completitos de atender a la gente, sirviéndoles, estando en contacto con las personas. “Hoy vengo a decirles que estamos sumamente orgullosas y orgullosos del trabajo que han hecho”, citó.

A través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), encabezada por Martha Parroquín Pérez, se informó que de las 457 personas servidoras públicas, 180 son mujeres y 277 hombres, quienes representan el compromiso, la experiencia y la vocación que distinguen al servicio público estatal.

Una por 50 años de servicios, 1 por 45 años, 8 de 40 años, 65 de 35 años, 77 de 30 años, 140 de 25 y 165 por 20 años. Entre las historias reconocidas destacó la de Julio Santos Estrada, trabajador de la Secretaría de Obras Públicas, quien cumple 50 años de servicio al Gobierno del Estado, una trayectoria ejemplar que refleja décadas de esfuerzo y dedicación al desarrollo de Quintana Roo.

Asimismo, se reconoció a Enna Lizabeth Rodríguez Ceballos, colaboradora de la Secretaría de Finanzas y Planeación con 40 años de servicio, cuya experiencia y compromiso representan el profesionalismo y la entrega de las y los trabajadores que han acompañado el crecimiento institucional del estado.

La secretaria Martha Parroquín, por su parte explicó que cada reconocimiento entregado representa mucho más que una antigüedad laboral, representa miles de jornadas de trabajo, incontables desafíos superados y una convicción permanente de servir por encima de cualquier circunstancia.

A nombre de cada una y uno de quienes recibieron este reconocimiento por antigüedad, agradeció esta ceremonia Roger Encarnación Villanueva Madrid, con 40 años de servicios.

En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el oficial mayor, Adrián Díaz Villanueva; representantes de organizaciones sindicales y servidoras y servidores públicos homenajeados por su destacada trayectoria al servicio de Quintana Roo.

La Crónica de Hoy 2026