Gobierno de Acapulco fortalece la prevención ante sismos y huracanes en escuelas

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre niñas, niños y personal educativo, el Gobierno de Acapulco llevó a cabo una jornada de capacitación sobre cómo actuar ante sismos y huracanes en el Jardín de Niños Lauro Aguirre, ubicado en la colonia Ampliación Silvestre Castro. La actividad forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades municipales para preparar a la población frente a posibles fenómenos naturales.

La capacitación fue organizada por la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco a través de su Departamento de Capacitación, luego de que la institución educativa solicitara apoyo para reforzar las medidas de seguridad y prevención entre la comunidad escolar.

Durante la jornada, personal especializado explicó a estudiantes, docentes y trabajadores del plantel qué hacer antes, durante y después de una emergencia ocasionada por un sismo o un huracán. Además de las pláticas informativas, se realizó un simulacro de evacuación para que los alumnos aprendieran de manera práctica cómo reaccionar ante un movimiento telúrico.

Las autoridades señalaron que este tipo de ejercicios son fundamentales para que la población escolar conozca los protocolos de seguridad y pueda actuar con mayor rapidez y orden en caso de una emergencia real. También destacaron que la prevención puede marcar la diferencia entre salvaguardar vidas o enfrentar situaciones de mayor riesgo.

La capacitación se desarrolla en un contexto en el que Guerrero enfrenta cada año la temporada de lluvias y ciclones tropicales, fenómenos que suelen representar riesgos para la población. Por ello, las autoridades han insistido en la importancia de fomentar una cultura preventiva desde edades tempranas.

En los últimos años, Acapulco ha sido afectado por diversos fenómenos meteorológicos que han provocado inundaciones, deslaves, daños materiales y afectaciones a miles de familias. Estas experiencias han llevado a las autoridades a reforzar las acciones de capacitación y preparación en escuelas, centros comunitarios y colonias del municipio.

De acuerdo con el Gobierno de Acapulco, una de las prioridades es que la ciudadanía conozca los protocolos adecuados para actuar ante situaciones de emergencia y pueda responder de manera organizada cuando se presente algún fenómeno natural. La meta es fortalecer la protección de la población y reducir riesgos mediante la información y la capacitación constante.

Las autoridades municipales también recordaron que las capacitaciones están disponibles para otras instituciones educativas, empresas, organizaciones y grupos ciudadanos que deseen recibir orientación en materia de protección civil. Para ello, pusieron a disposición los canales de contacto de la dependencia encargada de impartir estos cursos.

Especialistas en protección civil han señalado que la educación preventiva es una herramienta clave para enfrentar emergencias. Enseñar a las niñas y niños cómo actuar en caso de sismo, huracán o cualquier otro desastre natural permite que desarrollen habilidades de respuesta que pueden ser útiles durante toda su vida.

Asimismo, las autoridades estatales y federales han reiterado la importancia de mantenerse informados a través de fuentes oficiales durante la temporada de lluvias y ciclones, así como atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil para evitar situaciones de riesgo.