Más de 850 adultos mayores participan en los Juegos Estatales Deportivos y Culturales de Coahuila

Con la participación de más de 850 personas provenientes de los 38 municipios de la entidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores, un evento que busca promover la actividad física, la convivencia y el bienestar de este sector de la población.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en Torreón y reunió a representantes de las distintas regiones del estado, quienes competirán en diversas disciplinas deportivas y culturales durante varios días. El mandatario estatal destacó la importancia de reconocer la trayectoria y aportaciones de las personas adultas mayores, a quienes calificó como un ejemplo de esfuerzo, disciplina y perseverancia.

Durante su mensaje, Jiménez Salinas señaló que estos juegos forman parte de la estrategia impulsada por el DIF Coahuila para fomentar una vida activa y saludable entre las personas mayores. Asimismo, agradeció a los participantes por trasladarse desde diferentes municipios para formar parte de esta edición del encuentro estatal.

“Nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque después de toda una vida de trabajo y dedicación para sus familias y comunidades, siguen participando en actividades deportivas, recreativas y culturales”, expresó el gobernador ante los asistentes.

El evento contó con la presencia de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, además de autoridades estatales, municipales y representantes de diversas instituciones que trabajan en favor de las personas adultas mayores.

El gobernador destacó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la convivencia social, mejorar la salud física y emocional de los participantes y generar espacios donde puedan compartir experiencias con personas de distintas regiones del estado.

Además, señaló que Coahuila se distingue por el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad, lo que ha permitido avanzar en temas importantes como la seguridad y el desarrollo social.

“Hoy Coahuila es uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias, y eso se ha construido gracias al esfuerzo de muchas generaciones, especialmente de nuestras personas adultas mayores”, afirmó.

Las competencias se desarrollan en la Unidad Deportiva de Torreón y en el Teatro Isauro Martínez, donde los participantes demostrarán sus habilidades en diversas disciplinas.

En el ámbito deportivo, las competencias incluyen atletismo, cachibol, natación, ajedrez, básquetbol, dominó, taichí chuan, lanzamiento de bala, pelota tarasca, ulama de antebrazo y tabla gimnástica. Estas actividades buscan promover el ejercicio físico y demostrar que la edad no es un impedimento para mantenerse activo.

Por otra parte, las actividades culturales abarcan disciplinas como danza folklórica, danza prehispánica, canto, poesía, declamación, música, artesanías, manualidades y artes plásticas. A través de estas expresiones, las personas adultas mayores tienen la oportunidad de compartir su creatividad, conocimientos y tradiciones.

Uno de los momentos más emotivos de la inauguración fue el desfile de los contingentes representantes de las regiones Norte, Laguna, Carbonífera, Centro-Desierto y Sureste. También se realizó el juramento de deportistas y jueces, además del encendido del pebetero.

La encargada de realizar este acto simbólico fue Albina Rodríguez Ávila, quien representó el espíritu de perseverancia y entusiasmo que caracteriza a las y los participantes de esta competencia estatal.

Por su parte, Liliana Salinas Valdés destacó que el DIF Coahuila mantiene programas permanentes para impulsar la inclusión y la participación activa de las personas mayores en la vida social del estado.

Señaló que el objetivo es brindar espacios donde puedan desarrollar sus capacidades físicas, culturales y sociales, fortaleciendo su bienestar y calidad de vida.

Los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores se han consolidado como una de las actividades más importantes para este sector en Coahuila. Además de fomentar hábitos saludables, permiten reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas mayores en la sociedad.