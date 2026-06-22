Padres policías resaltan su contribución a la seguridad de Sinaloa

Policía Estatal Preventiva de Sinaloa

En el marco del Día del Padre, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa destacaron la satisfacción que representa combinar su labor en materia de seguridad con la responsabilidad de formar y proteger a sus familias, al considerar que ambas tareas contribuyen a construir un entorno de paz para las nuevas generaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoció el trabajo y la dedicación de los agentes que, además de desempeñarse como servidores públicos, cumplen el papel de padres y enfrentan el reto de equilibrar ambas responsabilidades.

Cristian, quien cuenta con 12 años de servicio en la corporación, relató que ya formaba parte de la Policía Estatal Preventiva cuando recibió la noticia de que sería padre, una experiencia que describió como una de las más importantes de su vida. Actualmente, con dos hijos, contó que uno de los principales desafíos de su profesión ha sido disponer de más tiempo para compartir con ellos, por lo que aprovecha sus días de descanso para realizar actividades en familia.

El agente puntualizó que siempre ha contado con el respaldo y la comprensión de sus seres queridos, quienes conocen las exigencias que implica su trabajo, y expresó sentirse orgulloso de pertenecer a la corporación.

Por su parte, Jorge, con siete años de trayectoria policial, aseguró que sus hijos le han manifestado admiración por la labor que desempeña y afirmó que ser padre y policía representa una doble responsabilidad, al tener que velar por la seguridad de su familia y de la sociedad.

Asimismo, Jorge mencionó que busca inculcar valores a sus hijos y brindarles las herramientas necesarias para alcanzar sus metas. Añadió que el cariño y apoyo que recibe al regresar a casa son una motivación para continuar con su labor.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal reiteró su reconocimiento a los elementos que son padres y los felicitó por su labor tanto en el ámbito familiar como en el servicio público, al considerarlos piezas fundamentales para la construcción de un mejor entorno para las familias sinaloenses.

La Crónica de Hoy 2026