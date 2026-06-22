¿Quién es Nora Ruvalcaba, la candidata a la coordinación estatal de defensa de la transformación en Aguascalientes?

Nora Ruvalcaba Nora Ruvalcaba pidió licencia al Senado en su búsqueda por un puesto de mayor proyección. (Especial)

Luego de rendir su Segundo Informe Legislativo y cumplir con su responsabilidad de informar al pueblo de Aguascalientes sobre el trabajo realizado durante el último año, Nora Ruvalcaba Gámez presentó la mañana del 22 de junio su licencia al Senado de la República para participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Aguascalientes.

¿Quién es la ex senadora Nora Ruvalcaba?

De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, Nora Ruvalcaba Gámez fue profesora de grupo durante 33 años en los niveles primaria y secundaria. Es licenciada en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal de Aguascalientes.

Asimismo, cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), además de cursos y diplomados en la materia. Se desempeñó como delegada federal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

Asimismo, fue diputada local en la LX Legislatura (2007-2010), y regidora en el Ayuntamiento de Aguascalientes de 2002 a 2004 y como senadora hasta el 22 de junio.

¿Quién suplirá a Nora Ruvalcaba en el senado?

Al respecto y en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, informó que será Jennifer Kristel Parra Salas quien tome protesta como senadora de la República y asuma la representación de Aguascalientes en la Cámara Alta durante este periodo.

Más tarde, en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, Nora Ruvalcaba formalizó su registro para participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Aguascalientes de cara al proceso electoral 2027.

Tras concluir su registro, Nora Ruvalcaba hizo un llamado a fortalecer la unidad del movimiento en Aguascalientes, privilegiando la suma de esfuerzos, el respeto y el trabajo conjunto de todas y todos quienes comparten los principios de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, señaló que los retos que enfrenta el estado demandan organización, responsabilidad y compromiso colectivo para consolidar un proyecto capaz de responder a las necesidades de la población, por lo que el bienestar de las familias aguascalentenses debe estar siempre por encima de cualquier interés particular.

A su vez, la morenista señaló que participará en este proceso interno con absoluto respeto y apego a la convocatoria emitida por Morena, así como a las reglas establecidas por el partido y a las decisiones que tomen los órganos competentes del movimiento.

Por otro lado, destacó que, tal como lo establece la propia convocatoria, en esta nueva etapa recorrerá de tiempo completo municipios, comunidades, colonias y calles de Aguascalientes para fortalecer la organización territorial, consolidar los Comités de Defensa de la Transformación y mantener un vínculo permanente con la ciudadanía.

Finalmente, expresó su reconocimiento a las compañeras y compañeros que participarán en este proceso interno y refrendó su compromiso de respetar los tiempos, etapas y resultados que determinen los órganos competentes de Morena.