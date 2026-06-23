Entrega Manolo Jiménez ambulancias a seis municipios para fortalecer atención médica en Coahuila

Entrega Manolo Jiménez ambulancias a seis municipios para fortalecer atención médica

Se llevo a cabo una inversión cercana a los 15 millones de pesos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregó seis ambulancias totalmente equipadas a igual número de municipios con el objetivo de fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención médica de emergencia en distintas regiones del estado.

La entrega se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la presencia del secretario de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, así como de alcaldes y alcaldesas beneficiados con las nuevas unidades. Los municipios que recibieron las ambulancias fueron Abasolo, Escobedo, Nadadores, Jiménez, Sacramento y Guerrero.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud impulsada desde el inicio de su administración. Señaló que el objetivo es acercar servicios médicos de calidad a las comunidades y garantizar una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia.“Seguimos fortaleciendo el sistema de salud de Coahuila. Con estas nuevas ambulancias reforzamos la atención médica prehospitalaria para que las familias de estos municipios tengan acceso a mejores servicios”, expresó el gobernador.

“Seguimos fortaleciendo el sistema de salud de Coahuila. Con estas nuevas ambulancias reforzamos la atención médica prehospitalaria para que las familias de estos municipios tengan acceso a mejores servicios”, expresó el gobernador.

Las unidades entregadas corresponden al modelo Chevrolet Express Max 2025 Diésel y cuentan con el equipamiento necesario para brindar atención médica durante el traslado de pacientes. Las ambulancias fueron otorgadas en comodato a los municipios beneficiados para que puedan ser utilizadas en la atención de emergencias y traslados médicos.

Manolo Jiménez recordó que una de las prioridades de su administración ha sido el fortalecimiento del sector salud. En ese sentido, destacó que durante los primeros años de gobierno se incrementó en un 30 por ciento el presupuesto destinado a esta área, permitiendo impulsar proyectos, programas y acciones para mejorar la atención médica en todo el estado.

Asimismo, señaló que las nuevas ambulancias forman parte de un conjunto de inversiones que buscan llevar la atención médica al siguiente nivel, mediante la modernización de infraestructura, adquisición de equipamiento y ampliación de los servicios de salud.

Durante la ceremonia también se informó que los gobiernos municipales serán responsables de contratar al personal capacitado que operará las unidades. Además, trabajarán de manera coordinada con el sistema de emergencias 911 y el Centro de Regulación de Urgencias Médicas para garantizar una atención eficiente y oportuna a la población.

Las autoridades estatales destacaron que contar con ambulancias equipadas es fundamental para reducir los tiempos de respuesta ante accidentes, enfermedades o situaciones que requieran atención inmediata, especialmente en municipios donde el acceso a servicios especializados puede ser más limitado.

Alcaldes y alcaldesas agradecieron el apoyo brindado por el Gobierno del Estado y coincidieron en que estas unidades representan una herramienta importante para fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud en sus comunidades.

En la entrega participaron Yolanda García Valdez, alcaldesa de Abasolo; Daniela Elizabeth Durán Soto, alcaldesa de Escobedo; María Alejandra Huerta Alemán, alcaldesa de Nadadores; Claudia Maribel González Espinoza, alcaldesa de Jiménez; Andrea Wendolin Ovalle Reyna, alcaldesa de Sacramento; y Mario Cedillo Infante, alcalde de Guerrero.