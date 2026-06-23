Reto Zapopan busca al próximo gran emprendimiento mexicano: así impulsa la innovación desde el sector público

Reto Zapopan

Durante más de una década, Zapopan ha apostado por el emprendimiento como una estrategia para impulsar el desarrollo económico. En ese esfuerzo, Reto Zapopan se ha convertido en uno de los programas más importantes del municipio, ofreciendo acompañamiento gratuito a personas con ideas innovadoras y empresas que buscan crecer. Con la apertura de su convocatoria número 15, el programa busca una nueva generación de proyectos con potencial de escalar y generar impacto.

Un modelo público para impulsar el emprendimiento

Para Salvador Villaseñor, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, alcanzar quince generaciones representa la consolidación de un proyecto que ha demostrado que el sector público también puede convertirse en un aliado estratégico para el ecosistema emprendedor.

"Somos la única incubadora y aceleradora pública a nivel nacional e internacional y hoy cumplimos once años acompañando startups y personas que tienen ideas con innovación, valor agregado y escalabilidad“, explica.

La convocatoria, abierta hasta el 20 de junio, está dirigida tanto a quienes apenas comienzan con una idea de negocio como a empresas que ya operan y buscan acelerar su crecimiento.

A lo largo de sus primeras catorce generaciones, más de 900 startups han sido graduadas, más de 2 mil emprendedores han recibido acompañamiento y se han generado alrededor de 50 mil empleos, cifras que, para Villaseñor, reflejan el impacto que puede tener una política pública enfocada en la innovación.

"Lo que tenemos que hacer los gobiernos es generar bienestar, prosperidad y empleo. Mediante este tipo de programas logramos crear oportunidades reales para que las personas desarrollen sus proyectos“, señala.

Salvador Villaseñor

Del potencial de una idea al crecimiento de una empresa

Uno de los principales objetivos de Reto Zapopan es acompañar a los emprendedores en una de las etapas más complejas: convertir una idea en un negocio sostenible.

Para ingresar al programa, los proyectos deben cumplir con tres características fundamentales: innovación, escalabilidad y valor agregado.

"Con esos tres factores ya es viable participar en Reto Zapopan. Después trabajamos para validar la idea, fortalecer el modelo de negocio y acompañar al emprendedor durante todo el proceso“, explica.

El funcionario detalla que el programa contempla dos rutas distintas. La primera está orientada a quienes apenas desarrollan un proyecto y necesitan construir una empresa desde cero. La segunda está enfocada en compañías que ya operan, pero requieren herramientas para crecer, acceder a financiamiento o expandirse a nuevos mercados.

"Hay empresas que ya facturan, pero necesitan capital de trabajo, aprender a presentar su negocio ante inversionistas o fortalecer su estrategia de crecimiento. Ahí es donde entra nuestro proceso de aceleración“, comenta.

Además del acompañamiento técnico, los participantes reciben mentorías especializadas, asesoría para levantar inversión, vinculación con aliados estratégicos y acceso a una comunidad de emprendedores que ha ido creciendo durante más de una década.

"Toda la vida de un emprendedor está llena de obstáculos. Nosotros buscamos convertir esos desafíos en oportunidades mediante metodologías, tecnología y expertos que acompañan cada proyecto según su sector“, afirma.

La innovación como herramienta para generar desarrollo

Desde la visión del Gobierno de Zapopan, el emprendimiento tecnológico representa una oportunidad para fortalecer la economía local y generar empleos de mayor valor agregado.

Por ello, Reto Zapopan impulsa principalmente proyectos relacionados con inteligencia artificial, FinTech, HealthTech, Industria 4.0, AgriTech, CleanTech, EdTech y RetailTech, aunque la convocatoria permanece abierta para cualquier iniciativa que proponga soluciones innovadoras.

"Estamos buscando empresas tecnológicas que aporten valor al entorno y que ayuden a consolidar a Zapopan como el hub de innovación y emprendimiento más importante de México“, sostiene Villaseñor.

No obstante, aclara que el emprendimiento no está reservado únicamente para jóvenes o especialistas en tecnología.

"Para emprender no hay edad. Lo importante es desarrollar personas capaces de transformar una idea en una empresa que genere empleo y contribuya al crecimiento del país“, asegura.

El funcionario considera que el ecosistema emprendedor también requiere continuidad, por lo que Reto Zapopan mantiene el contacto con quienes concluyen el programa mediante actividades de networking, espacios de colaboración y seguimiento constante a sus proyectos.

"No dejamos solos a los emprendedores. Les damos seguimiento, organizamos actividades y fortalecemos el ecosistema para que continúen creciendo“, explica.

Finalmente, Villaseñor invita a quienes tienen una idea de negocio a dar el siguiente paso y aprovechar la convocatoria vigente.

"Las grandes empresas comenzaron siendo una idea. Tal vez el próximo gran emprendimiento mexicano esté naciendo hoy. Lo importante es animarse, creer en el proyecto y dar el primer paso“, concluye.

La convocatoria para la generación 15 de Reto Zapopan permanecerá abierta hasta el próximo 20 de junio a través del sitio oficial de Reto Zapopan, donde los interesados podrán registrarse para participar en los procesos de incubación o aceleración de empresas.