Salomón Jara Cruz refrenda su compromiso con la protección de periodistas

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca

El Gobernador Salomón Jara Cruz refrendó su compromiso con la protección de las y los periodistas de Oaxaca, así como con el fortalecimiento de sus derechos laborales y de seguridad.

Durante una convivencia por la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, en la que estuvieron presentes representantes de medios de comunicación de las ocho regiones del estado, el gobernador reconoció la labor que diariamente realizan para mantener informada a la ciudadanía así como su contribución al fortalecimiento de la vida democrática.

Destacó que su administración ha asumido el compromiso de respetar plenamente el ejercicio periodístico y generar las condiciones necesarias para que su labor se pueda desarrollar con libertad, independencia y seguridad.

“Seguiremos fortaleciendo la coordinación con las instituciones responsables de atender cualquier agresión o amenaza contra periodistas y actuaremos siempre con responsabilidad y apego a la ley”, afirmó.

Resaltó los avances alcanzados en materia de seguridad social para este gremio y señalo que Oaxaca se ha convertido en referente nacional por impulsar la incorporación de periodistas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En su participación, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Daniel Hernández Juárez, reconoció el papel que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de una sociedad informada y participativa.

Destaco que de diciembre de 2022 a la fecha, el Gobierno del Estado ha realizado 567 conferencias de prensa como parte de una política de comunicación abierta y permanente con la ciudadanía, de ellas, 242 fueron encabezadas por el Gobernador, 127 por el Gabinete de Seguridad y 198 por integrantes del gabinete legal y ampliado.

Además destacó que se han gestionado más de 11 mil 800 entrevistas con titulares de dependencias del estado y se han fortalecido diversos canales de difusión institucional para acercar la información de interés público a las y los oaxaqueños.

Finalmente, reiteró la disposición de la Coordinación de Comunicación Social para mantener una relación cercana, respetuosa y de diálogo permanente con los medios de comunicación.