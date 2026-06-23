Nuevo León ¡Prepara la pausa de hidratación! Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en Nuevo León este 24 de junio (Cuartoscuro)

Protección Civil del Estado de Nuevo León advierte por un clima bochornoso con temperaturas de hasta 38 grados y rachas de viento de hasta 60 km/h para este miércoles 24 de junio.

Calor y bochorno para la zona metropolitana de Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León informó que para mañana miércoles 24 de junio se esperan condiciones cálidas a calurosas en la zona metropolitana de Monterrey, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y 36 grados centígrados. De acuerdo con el pronóstico extendido, predominará un clima bochornoso con cielo mayormente despejado y una baja probabilidad de lluvia en la región.

Alerta por ráfagas de viento durante eventos masivos

Estas condiciones climatológicas coincidirán con los eventos masivos programados en el Estadio Monterrey y el Parque Fundidora. La dependencia señaló que las ráfagas de viento más intensas, que podrían alcanzar entre 40 y 55 km/h en el área, se presentarán principalmente durante las primeras horas de la tarde.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a los asistentes a mantenerse hidratados, cuidar especialmente a menores y adultos mayores, ubicar rutas de evacuación y reportar cualquier incidente al 911.

Pronóstico del tiempo por zonas en Nuevo León

Temperaturas máximas esperadas:

Norte, Oriente y Citrícola: 36 a 38°C

36 a 38°C Zona Metropolitana: 34 a 36°C

34 a 36°C Sur: 30 a 32°C

30 a 32°C Zona Montañosa: 28 a 30°C

Rachas de viento por región:

Norte: 40 a 60 km/h

40 a 60 km/h Oriente y Metropolitana: 40 a 55 km/h

40 a 55 km/h Citrícola: 40 a 50 km/h

40 a 50 km/h Montañosa y Sur: 30 a 40 km/h

Para prevenir los efectos del fuerte golpe de calor, las autoridades recomiendan mantenerse constantemente hidratado y utilizar ropa ligera, como playeras, camisas y shorts.

Asimismo, se hace un llamado crucial a no dejar a mascotas ni a personas de ninguna edad dentro de vehículos cerrados, ya que las altas temperaturas se encierran rápidamente en el interior de los autos, lo que representa un grave peligro para la vida.