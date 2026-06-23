Ferias de Paz acercan servicios y apoyos a habitantes de Libres

Con el objetivo de fortalecer la paz social y mejorar las condiciones de vida de las familias, el Gobierno del Estado de Puebla participó en la realización de las Ferias de Paz y Atención a las Causas en el municipio de Libres, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para acercar servicios, programas y apoyos a la población.

Durante esta jornada, habitantes de la región tuvieron acceso a diversos módulos de atención instalados por dependencias de los tres niveles de gobierno. En estos espacios, las personas pudieron realizar trámites, recibir asesorías y conocer los programas disponibles en materia de bienestar social, salud, educación y desarrollo comunitario.

Las Ferias de Paz y Atención a las Causas forman parte de una estrategia nacional que busca atender las problemáticas sociales desde su origen, mediante acciones que promuevan la inclusión, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los vínculos entre autoridades y comunidades.

A lo largo del evento, las familias asistentes aprovecharon los servicios de salud ofrecidos por distintas instituciones, además de orientación sobre programas sociales y apoyos gubernamentales. También se llevaron a cabo actividades educativas y culturales dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, con el propósito de fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social.

Las autoridades señalaron que estas acciones permiten acercar el gobierno a la ciudadanía, especialmente a quienes viven en comunidades donde el acceso a trámites y servicios puede resultar más complicado. Asimismo, destacaron que el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno contribuye a generar mejores condiciones para el desarrollo de las familias.

Uno de los principales objetivos de estas ferias es prevenir situaciones de violencia y construir entornos más seguros a través de la atención directa a las necesidades de la población. Para ello, se promueve la participación de instituciones públicas que brindan orientación y apoyo en temas relacionados con la salud, la educación, el bienestar y la seguridad.

Además de los servicios ofrecidos, la jornada permitió que los habitantes expresaran inquietudes y necesidades a representantes gubernamentales, quienes brindaron información y seguimiento a distintos planteamientos realizados por la ciudadanía.

Las Ferias de Paz y Atención a las Causas también buscan fortalecer la confianza entre la población y las instituciones públicas mediante acciones concretas que contribuyan al bienestar colectivo. De esta manera, se impulsa la construcción de comunidades más unidas, con mayores oportunidades de desarrollo y una mejor calidad de vida.

El Gobierno del Estado destacó que estas actividades forman parte de una estrategia integral que involucra a dependencias federales, estatales y municipales, así como a las Fuerzas Armadas, para trabajar de manera conjunta en favor de las comunidades poblanas.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando acciones que permitan atender de forma cercana a la población, en concordancia con la visión humanista promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Señalaron que el objetivo es seguir llevando servicios, programas y soluciones a las comunidades para responder a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, segura e incluyente.