Fiscal Fernando Blumenkron informa vínculo a proceso de probables implicados en el caso de Andrea Mayli Chino

Fernando Blumenkron

Al informar acerca del caso del feminicidio de Andrea Mayli Chino Ramos, el Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron dejó en claro que el crimen no se quedará impune. Durante su participación dio a conocer acerca de la vinculación a proceso de una pareja, familiares Ricardo “N”, quien tiene ordenes de aprehensión, por su probable participación en el caso.

Blumenkron también señaló que para la Fiscalía General del Estado de Morelos, cumplir con la resolución de los delitos cometidos contra las mujeres es una prioridades porque así lo demandan las y los morelenses, y “porque estamos convencidos en construir una sociedad donde las mujeres, niñas, niños y jóvenes vivan libres de violencia”.

Como parte de la investigación del caso de Andrea Mayli, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio ha acreditado frente a un juez de control la probable responsabilidad de la pareja ya mencionada por el delito de encubrimiento por favorecimiento consistente en brindar apoyo para que Ricardo “N” pueda evadir la justicia.

Ante esto, en cumplimiento a las órdenes de aprehensión, estas dos personas fueron detenidas hace unos días en el Estado de México y Veracruz. Como consecuencia, de acuerdo al titular de Fiscalía Morelos, el juez de control le impuso a la pareja la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que ahora van a permanecer privados de su libertad con el fin de que sea posible desahogar el proceso judicial en su contra.

“Estas acciones a favor de las y los morelenses son resultado del trabajo de coordinación interinstitucional con el Gobierno federal, primordialmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y también con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sin olvidar por supuesto a todas las instancias que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad”, expresó.