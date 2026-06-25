Geraldine Ponce formaliza su registro en Morena y aspira a gobernar Nayarit

Geraldine

Geraldine Ponce formalizó, en tiempo y forma, su registro ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Nayarit, lo que también la convierte en aspirante a gobernar el estado.

Geraldine fue acompañada de simpatizantes y cuadros del movimiento, “no vengo por un cargo, vengo a asumir una responsabilidad”, expresó.

En su mensaje llamó a fortalecer la unidad del movimiento y la organización territorial en el estado, y se comprometió a sujetarse a las reglas y al método que defina el partido.

Ponce reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la defensa de la soberanía nacional, y puso a disposición del movimiento su experiencia como diputada federal y presidenta municipal de Tepic.

“México ya tiene a su primera Presidenta; es tiempo de que Nayarit también haga historia”, concluyó. Previamente, Ponce pidió licencia a su cargo como alcaldesa de Tepic.