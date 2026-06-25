Nuevo atropellamiento en festejos por la Selección Mexicana deja 17 heridos, ahora en Los Cabos

Furia al volante Auto acelera en medio de una gran multitud en Los Cabos (@gladys_rn en X)

En Los Cabos, un hombre aceleró su auto contra una multitud que celebraba la victoria de México en el partido de ayer contra Chequia. Hasta ahora hay 17 lesionados, uno de ellos en estado de gravedad.

¿Qué pasó en Los Cabos durante celebraciones del Mundial?

A menos de una semana de las celebraciones del último partido, en las cuales se reportó una situación muy similar en la capital de Chihuahua, un hombre embistió contra la multitud de fanáticos que celebraban la victoria de México en el Mundial.

El accidente transcurrió alrededor de las 21:05 horas del pasado miércoles 25 de junio, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas de la zona turística San Lucas. En los videos, se aprecia cómo las personas se reúnen alrededor del automóvil y lo comienzan a agitar. En respuesta, el conductor pisa el acelerador. Debido a la cantidad de personas aglomeradas en la calle, el carro se lleva a varias personas por delante antes de estrellarse contra un poste de luz. Antes de que se termine el video, se observa a varias personas correr tras el coche, presuntamente para bajar al conductor.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California anunció a través de sus redes que ya se inició la investigación contra el culpable.

La #PGJE inició investigación por los lamentables hechos registrados la noche del miércoles en la Col. Centro de Cabo San Lucas, donde se fueron el atropelladas diversas personas.

Si tienes información, denuncia de forma anónima al 800 4 74 53 22 o en la app DACBCS. pic.twitter.com/XD0FOdFoOV — Procuraduría BCS (@PGJEBCS) June 25, 2026

Incluso la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pronunció con respecto al caso, lamentando lo sucedido.

La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México. — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) June 25, 2026

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre las personas detenidas en relación al incidente. Los heridos están en recuperación en distintos hospitales de la ciudad.