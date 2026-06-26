Caso Berenice Guzmán: capturan a presunto implicado en el secuestro de la periodista de Veracruz

Caso Roxana Guzmán Detienen a uno de los presuntos culpables en su secuestro. (FGE)

Un sospechoso vinculado al secuestro de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue detenido en Moloacán, Veracruz. Las autoridades continúan buscando el paradero de la desaparecida.

¿Quién es Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista veracruzana desaparecida?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es una periodista para Pulso Informativo del Sureste, una plataforma dirigida por ella y enfocada en cobertura local. Fue secuestrada en su propio domicilio el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz.

En un video difundido en redes sociales, se ve cómo al menos tres hombres armados irrumpen a la casa de la comunicadora, amenazan a mano armada a los familiares que se encontraban en casa con la periodista y la privan de su libertad.

¿Qué se sabe sobre el secuestrador detenido de Berenice?

José del Carmen “N” fue el hombre detenido por las autoridades en conexión con el caso de Roxana Guzmán. Se encuentra en la Unidad Integral de Justicia de Coatzacoalcos esperando su presentación ante la corte.

Cuatro personas ya habían sido detenidas el sábado 6 de junio, tres de las cuales fueron liberadas tan sólo tres días después.

En el inmueble donde se detuvo a José del Carmen, se encontraron los restos de una mujer, aunque todavía no confirman si estos pertenecen a la periodista desaparecida. Se espera que sean identificados durante las próximas horas.

Fuera de José del Carmen, las autoridades continúan la búsqueda de otros involucrados en el caso, ya que en el video queda claro que hubo más de una persona detrás del secuestro.