Se cierra la contienda interna del PAN; Agustín Dorantes destaca en competitividad frente a Morena

Senador Agustín Dorantes

Un estudio de opinión pública realizado por REVUELTA durante junio de 2026 muestra que la contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la gubernatura de Querétaro se mantiene abierta y con una competencia cada vez más cerrada entre sus principales aspirantes. Al mismo tiempo, la medición ubica a *Agustín Dorantes Lámbarri* como el perfil panista con mayor competitividad frente a Morena y con la mejor evaluación de imagen entre los aspirantes analizados.

Encuesta Púrpura Querétaro

Encuesta Púrpura Querétaro Foto: Especial

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De acuerdo con la encuesta, el PAN conserva una ventaja en afinidad partidista con 35.8% de identificación ciudadana, frente al 22.3% de Morena. Además, el estudio identifica un amplio segmento del electorado que aún no define una preferencia política: 20.2% dijo no identificarse con ningún partido y 16.3% respondió que aún no sabe, lo que mantiene abierta la disputa rumbo a la elección de 2027.

Encuesta Púrpura Querétaro Foto: Cortesía

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En la medición de la contienda interna panista, Felifer Macías registra 30.2% de las preferencias, seguido por *Agustín Dorantes Lámbarri*, con 23.6%, y Luis Bernardo Nava, con 20.9%. Los resultados muestran una competencia entre los principales perfiles del partido de cara a la eventual definición de la candidatura. En Morena, Santiago Nieto encabeza la preferencia interna con 32.4%, seguido por Gilberto Herrera con 21.8% y Beatriz Robles con 10.6%.

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Aunque ocupa el segundo lugar en la medición interna del PAN, *Agustín Dorantes Lámbarri* obtiene el mejor desempeño cuando se evalúan escenarios de competencia constitucional frente a Morena. En el primer careo alcanza 34.4% de intención de voto frente a 20.3% de Santiago Nieto, la mayor ventaja registrada entre los aspirantes panistas incluidos en el estudio. Por su parte, Luis Bernardo Nava obtiene 29.2% frente a 22.4% de Santiago Nieto, mientras que Felifer Macías registra 28.3% frente a 22.8% del aspirante morenista.

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La encuesta también evaluó la percepción ciudadana sobre los aspirantes. En este apartado, *Agustín Dorantes Lámbarri* registra el saldo neto de opinión más alto (+35.6), superando a Luis Bernardo Nava (+13.0), Santiago Nieto (+11.7), Beatriz Robles (+9.3) y Felifer Macías (+3.0).

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El estudio fue realizado mediante un diseño híbrido que combinó 750 entrevistas presenciales y 750 entrevistas digitales, para un total de 1,500 entrevistas efectivas en el estado de Querétaro. La encuesta reporta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2.53%.

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Los resultados reflejan un escenario de competencia interna más cerrada dentro del PAN y muestran que *Agustín Dorantes Lámbarri* es el aspirante con el mejor desempeño cuando se mide frente a Morena, así como el perfil con la evaluación de imagen más favorable entre los actores incluidos en el estudio, elementos que lo colocan como uno de los principales contendientes rumbo a la definición de la candidatura panista para la gubernatura de Querétaro.