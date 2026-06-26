Morena abre registro para definir coordinación estatal en Querétaro rumbo a 2027

Morena y los partidos que integran su alianza iniciaron el proceso interno para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte de los trabajos de organización política con miras al proceso electoral de 2027.

Las dirigencias nacionales abrieron el periodo de registro para las y los aspirantes que buscarán coordinar las tareas de organización territorial del movimiento en distintas entidades del país, de acuerdo con el calendario establecido para cada estado.

En Querétaro, Santiago Nieto Castillo formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con lo que inició su participación en el procedimiento interno del partido.

Según Morena, la definición de esta coordinación forma parte de la estrategia para fortalecer la organización territorial y la estructura política del movimiento en las entidades donde se renovarán cargos de elección popular en 2027.

Querétaro es uno de los estados donde Morena busca ampliar su presencia política, actualmente gobernado por la oposición, por lo que el proceso interno forma parte de los preparativos rumbo a la próxima contienda electoral.

Santiago Nieto ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, más recientemente, dirigió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El proceso de selección continuará en las próximas semanas conforme a los mecanismos definidos por las dirigencias nacionales de Morena y de los partidos aliados, que serán las encargadas de determinar a las personas responsables de coordinar los trabajos de organización territorial en cada entidad federativa.