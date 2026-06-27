Anuncian “Asambleas por la defensa de la soberanía” en Quintana Roo

Quintana Roo

El fundador del movimiento de la cuarta transformación en Quintana Roo, Rafael Marín, acompañado por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y el coordinador estatal de afiliación del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Rodríguez, informaron que las asambleas en defensa de la soberanía nacional se desplegarán en distintos municipios de Quintana Roo como parte de una estrategia territorial que busca fortalecer la participación ciudadana y difundir temas relacionados con la autodeterminación del país y el proyecto de transformación.

Revelaron que realizarán estas jornadas se realizarán diferentes regiones del territorio quintanarroense mediante encuentros ciudadanos y trabajo directo con la población.

“Vamos a caminar casa por casa e informar a la gente acerca de que México es un país libre, democrático e independiente”, resaltó Marín.

Por su parte, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que estas acciones forman parte de un esfuerzo nacional para fortalecer la defensa de la soberanía y respaldar las políticas impulsadas por la presidenta del país, además de promover una relación de cooperación y respeto con otros países, particularmente con los socios comerciales de Norteamérica.

En tanto, Gerardo Rodríguez destacó que la estructura del Partido del Trabajo acompañará las tareas territoriales y reiteró el respaldo de ese instituto político a los trabajos de organización y acercamiento ciudadano.

La conferencia también se realizó en el marco del reciente registro de Rafa Marín dentro del proceso interno para la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, proceso en el que el propio fundador de Morena en la entidad reconoció sentirse entusiasmado y emocionado por dar un paso que calificó como muy importante en su trayectoria política.

La Crónica de Hoy 2026