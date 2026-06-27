Gobierno de Oaxaca entregó apoyos a emprendedoras y personas trabajadoras del campo

Entrega de apoyos en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; entregó mil 510 créditos “Tanda Mujer Primavera” en el municipio Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y apoyos al campo en Asunción Ixtaltepec, Con el objetivo de fortalecer y apoyar a las mujeres trabajadoras y emprendedoras, así como a las personas productoras del campo en la región Istmo de Tehuantepec.

Jara Cruz resaltó que la “Primavera Oaxaqueña” impulsa programas sociales y políticas públicas que respaldan a todas y todos, como la “Tarjeta Margarita Maza y Joven”, “Mi Primera Chamba”, así como el “Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar”.

“Quiero decirles que no vamos a dejarlas solas y solos, aquí tienen un gobierno amigo que estará apoyándolos para sacar adelante a las mujeres trabajadoras y personas productoras de nuestro campo y a Oaxaca, con un profundo amor por el Istmo de Tehuantepec”, expresó el mandatario estatal.

En Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Jara Cruz otorgó mil 206 créditos nuevos con un monto de 5 mil pesos y 304 ampliados los cuales contienen una cifra de 10 mil pesos. Indicó que en este 2026, la estrategia cuenta con un presupuesto de 100 millones de pesos.

Por otro lado, en Asunción Ixtaltepec el gobernador brindó semillas mejoradas, de sorgo, nacionales, no transgénicas, fertilizantes, bioinsumos y acompañamiento de técnicos para beneficiar a un total de 19 municipios de la región, esto como parte de los programas “Abasto Seguro de Maíz y Maíz Nativo”.

Además, Jara Cruz entregó una unidad de transporte para acopio lechero, la cual recolectará este producto desde San Juan Guichicovi hasta Loma Bonita. También repartieron créditos sin subsidio de interés y postlarvas de camarón para fortalecer la producción acuícola.

La Crónica de Hoy 2026