Mariela Gutiérrez defiende el papel de los senadores suplentes de Morena

Senadora Mariela Gutiérrez Escalante

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante aseguró que los siete senadores suplentes que recientemente rindieron protesta en el Senado de la República tienen la misma capacidad que los legisladores propietarios que solicitaron licencia para participar en el proceso interno de Morena rumbo a las coordinaciones de la Cuarta Transformación en sus estados.

Entrevistada al finalizar una carrera atlética de 4 kilómetros realizada en Atlacomulco, Estado de México, donde acudió como invitada para dar el banderazo de salida, la también secretaria de la Mesa Directiva del Senado sostuvo que la llegada de los suplentes fortalece el trabajo legislativo.

“El Senado de la República no pierde en calidad, sino que aumenta sus voces y su diversidad”, expresó.

Mariela Gutiérrez explicó que el martes pasado el Senado tomó protesta a los compañeros de fórmula de los legisladores que atendieron la convocatoria de Morena para buscar la coordinación de la Cuarta Transformación en sus respectivas entidades.

Indicó que este procedimiento forma parte del funcionamiento democrático del país, ya que las fórmulas de propietario y suplente son elegidas por la ciudadanía en las urnas.

“Es un proceso natural en la democracia. Por eso se eligen fórmulas de propietario y suplente, y ahora son los segundos quienes rinden protesta, pero igualmente fueron electos por la ciudadanía”, comentó.

Durante el evento deportivo también estuvieron presentes el presidente municipal de Atlacomulco, Nicolás Martínez Romero, y la senadora suplente por el Estado de México, Sandra Luz Falcón.

Al referirse a ella, Gutiérrez Escalante recordó que anteriormente tuvo que asumir el cargo en sustitución de Higinio Martínez y destacó el desempeño que tuvo durante ese periodo.

“Aquí está el caso de Sandra Luz, que por necesidad tuvo que tomar protesta en lugar de Higinio Martínez y tuvo una actuación destacada. Esperamos lo mismo de quienes ahora ocupan un escaño”, señaló.

En otro tema, la legisladora afirmó que en las últimas semanas la oposición ha intensificado sus críticas contra Morena, aunque consideró que esos señalamientos no han tenido resultados.

Sostuvo que algunos de esos ataques incluso han tenido que ser rectificados y aseguró que la oposición continuará con ese tipo de estrategias.

Al concluir su participación en la carrera atlética, Mariela Gutiérrez continuó con actividades y recorridos por el municipio de Atlacomulco.