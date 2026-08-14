Sheinbaum inicia gira por Tamaulipas con entrega de viviendas

Vivienda para el Bienestar Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza actos de entrega de viviendas

Para dar inicio a su gira por Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Reynosa y Matamoros, donde destacó que la meta para la entidad se duplicó a 60 mil hogares y que su administración busca ampliar el acceso a una vivienda para las familias trabajadoras.

En Reynosa, la mandataria entregó 50 viviendas en el fraccionamiento Infonavit Puerta Grande y afirmó que el programa representa el compromiso de su gobierno con la justicia social.

Sheinbaum señaló que, a casi dos años del inicio de su administración, la meta nacional de Vivienda para el Bienestar se duplicó y ahora contempla 1.8 millones de viviendas.

Tamaulipas tendrá 60 mil viviendas

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el fraccionamiento Puerta Grande se construyeron 1,088 viviendas. Actualmente, 50 familias ya viven en el desarrollo y durante la jornada se anunció la entrega de llaves a otras 350.

Para Tamaulipas, la meta del programa es de 60 mil viviendas, el doble de las previstas inicialmente, lo que representa una inversión superior a 38 mil millones de pesos.

De acuerdo con Romero Oropeza, ya se encuentran contratadas 47 mil viviendas en 36 proyectos, mientras que otras 5,270 están en análisis. De autorizarse nueve proyectos adicionales, se superarían las 52 mil viviendas, equivalente al 87% de la meta prevista para todo el sexenio.

El funcionario agregó que 155 mil familias se han beneficiado con la entrega gratuita de cartas de liberación de créditos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, señaló que Tamaulipas registra un avance de 63% en la meta de vivienda nueva.

Por su parte en Matamoros fueron entregadas 32 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 201 escrituras del Insus y 315 constancias de finiquito del Fovissste.

Durante la ceremonia, una de las beneficiarias, Maricruz Araguz, agradeció la entrega de su vivienda y señaló que el apoyo representa un cambio para su familia.

“No hay palabras para agradecerle esta justicia social. Usted no entregó una casa, nos entregó esperanza y tranquilidad para mi familia”, expresó.

Destaca coordinación entre gobiernos

Ante la presidenta, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el trabajo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipales para avanzar en los programas sociales y de vivienda.

El mandatario estatal señaló que las familias beneficiadas no sólo reciben un hogar, sino también mayor seguridad sobre su patrimonio y mejores condiciones para integrarse a un entorno urbano con servicios básicos.

Villarreal Anaya destacó además que el programa contempla no sólo la construcción de viviendas nuevas, sino también la entrega de escrituras y constancias de finiquito de créditos, con lo que se busca ampliar la certeza patrimonial de las familias.

El gobernador afirmó que el respaldo del Gobierno federal ha permitido avanzar en distintos proyectos para Tamaulipas y consideró que la visita presidencial ratifica la coordinación entre ambos órdenes de gobierno.