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Habló de articular carreteras, energías renovables, industria, logística, minería y agroindustria para detonar empleos y bienestar en esta región

Ulises Mejía Haro plantea que la ubicación del semidesierto debe convertirse en uno de sus principales activos

Por Jesús Sánchez
Ulises Mejía Haro

Ulises Mejía Haro afirmó que profundizar la Transformación en el semidesierto norte implica convertir las grandes fortalezas de esta región en desarrollo económico, inversión y mejores oportunidades para sus familias, mediante una estrategia que articule conectividad, energía, industria, logística y producción agropecuaria.

En el marco de las Asambleas en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, señaló que la ubicación geográfica del semidesierto debe dejar de verse como una desventaja y convertirse en uno de sus principales activos. Para ello, reflexionó sobre fortalecer la conexión El Salvador–Matehuala, San Luis Potosí, abriendo una ruta hacia el noreste y el puerto de Altamira; así como el eje Mazapil-Nieves–Cuencamé, para conectar con la Comarca Lagunera y Durango.

“No se trata solamente de mejorar la infraestructura carretera, sino corredores de desarrollo que acerquen mercados, reduzcan costos logísticos y hagan más competitiva a toda esta región”, señaló.

Mejía Haro destacó ante simpatizantes y militantes del movimiento el enorme potencial solar y eólico del semidesierto y la necesidad de que se impulse la generación de energías renovables vinculadas a corredores industriales y logísticos, para así aprovechar energía competitiva y atraer nuevas empresas, centros de distribución, almacenamiento y servicios especializados.

Agregó que debe aprovecharse también la vocación minera de la región para desarrollar proveeduría y servicios locales, buscando que una mayor parte de la derrama económica permanezca en Zacatecas y genere empleos para su población.

En el campo, habló de fortalecer la ganadería caprina y ovina, la producción de forrajes adaptados al semidesierto y su transformación agroindustrial, mejorar la tecnología y los canales de comercialización para agregar valor, todo acompañado de una estrategia responsable para el aprovechamiento y reúso del agua.

Asimismo, señaló que, para impulsar el movimiento de transformación, el desarrollo industrial debe ir acompañado de formación técnica para las y los jóvenes, vivienda, conectividad digital, salud y servicios, para que las nuevas oportunidades económicas permitan arraigar población y construir mejores condiciones de vida.

“Tenemos sol, viento, minería, producción, territorio y una ubicación estratégica. El reto es conectarlo todo para convertir ese potencial en empleos, inversión y bienestar. Queremos que el semidesierto sea una nueva frontera de desarrollo para Zacatecas”, afirmó.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y confianza de los simpatizantes y militantes recibidas durante su visita al semidesierto norte y reiteró que continuará escuchando y construyendo propuestas desde las vocaciones de cada región.

“Sigamos avanzando juntos para profundizar la Transformación en Zacatecas”, concluyó.

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