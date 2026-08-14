Baja California requiere nuevo modelo de desarrollo: Alejandro Ruiz Uribe; pide nueva elección del PJ

Alejandro Ruiz Uribe, aspirante a la coordinación estatal de BC

A unas semanas de las encuestas internas de Morena, el aspirante a coordinador a encabezar la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, perfiló su proyecto de gobierno para el estado donde apuesta por detonar el desarrollo económico, garantizar seguridad a través de la profesionalización de la policía así como una nueva elección del Poder Judicial

El ex coordinador de programas federales reconoció que los actuales jueces y magistrados que fueron electos no son los mejores por lo cual se requiere una nueva elección del Poder Judicial en Baja California.

“Queremos a los mejores para que tengamos un cuerpo judicial que no generen inseguridad a la población, que si van un juicio este se decida no por quién tiene más dinero y que se realicen sentencias “espejo” con inteligencia artificial para comprobar que los juzgadores actuaron bien”, estableció

Egresado en derecho de la UNAM y doctor en Derecho Constitucional, delineó en entrevista un plan para los siete valles de Baja California, desde Tijuana, hasta Mexicali donde destacó su intención de convertir a Mexicali en un polo industrial que genere miles de fuentes de empleo.

Para ello, propone replicar el modelo industrial de ciudades como Monterrey, con grandes empresas, aprovechando las con ventajas relacionadas con su posición fronteriza, el gas y la generación de electricidad a partir de la energía solar.

Sin padrinos políticos, Ruiz Uribe comenta que conoce la problemática del estado en materia de seguridad, infraestructura, justicia, salud, educación y desarrollo económico, por lo que señala que es el más preparado de los aspirantes a la candidatura de Morena.

Para Tijuana, la frontera más transitada del mundo, plantea una reingeniería urbana de las zonas de mayor expansión y una revisión del modelo de construcción vertical, para que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen servicios y espacios que reduzcan la necesidad de trasladarse constantemente de un extremo de la ciudad a otro.

En materia de transporte público, propone fortalecerlo y ampliarlo a las zonas alejadas, particularmente aquellas más marginadas, para los menores no estén expuestos a la inseguridad por no tener un medio de transporte seguro hasta sus casas.

Asimismo propone profesionalizar a la policía y el combate a las adicciones no con un enfoque punitivo, sino de rehabilitación, el apoyo y reconocimiento a los migrantes como la mayor riqueza del estado.

“La seguridad pública no sólo cuestión de policías, debe ser una política social, que abarque una educación de calidad de niños y jóvenes, con escuelas públicas donde el inglés sea obligatorio, pero también con agentes que tengas incentivos salariales y de vivienda que los alejen de la corrupción”, dijo