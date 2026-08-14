Promueven artesanías de personas con discapacidad visual en espacios turísticos de Tamaulipas

El Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo del estado trabajan de manera coordinada para promover los productos artesanales elaborados por integrantes de la escuela Camino de Luz, un programa que busca impulsar la inclusión y generar oportunidades para personas con discapacidad visual o ceguera.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Tamaulipas, los trabajos de esta escuela han comenzado a tener presencia en diferentes actividades relacionadas con la promoción turística del estado. Entre los espacios donde se pueden conocer estas artesanías se encuentra Punto México, además de los tianguis turísticos en los que participa Tamaulipas.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que la obra artesanal ha tenido una respuesta positiva durante estos eventos, donde se busca mostrar parte del trabajo que realizan las personas que forman parte de la escuela Camino de Luz.

La participación en estos espacios permite que las artesanías puedan ser conocidas por habitantes y visitantes, pero también representa una forma de apoyar el trabajo que realizan las personas con discapacidad visual.

La escuela Camino de Luz pertenece al Sistema DIF Tamaulipas y tiene como uno de sus principales objetivos brindar capacitación, fomentar el emprendimiento y promover la inclusión social de personas con discapacidad visual o ceguera.

Además de las actividades relacionadas con el aprendizaje y la elaboración de productos, el programa cuenta con acciones de rehabilitación integral para sus integrantes. Con ello, se busca que las personas participantes puedan desarrollar diferentes habilidades y contar con mayores oportunidades para integrarse a la sociedad.

Como parte de esta promoción, recientemente se presentó una nueva línea de bolsas artesanales elaboradas dentro de la escuela. La actividad también contó con la participación del grupo musical de Camino de Luz, cuyos integrantes realizaron diferentes interpretaciones durante el evento.

La presentación de las bolsas y la participación musical permitieron mostrar dos de las actividades que se realizan dentro de este programa del DIF Tamaulipas. De esta manera, la escuela no solamente se enfoca en la capacitación, sino también en impulsar las capacidades y talentos de sus integrantes.

Las autoridades estatales señalaron que la colaboración entre el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo busca fortalecer este tipo de proyectos en eventos donde se promociona al estado.

El objetivo es que las personas con discapacidad visual puedan contar con espacios para mostrar y comercializar sus productos, al mismo tiempo que se promueve una mayor participación de este sector en actividades económicas, culturales y turísticas.

La presencia de las artesanías de Camino de Luz en espacios turísticos también representa una oportunidad para que los visitantes conozcan el trabajo que se realiza en Tamaulipas en materia de inclusión.

El Gobierno estatal indicó que estas acciones forman parte de una política enfocada en reducir desigualdades y generar oportunidades para distintos sectores de la población.

Con la participación en Punto México y en los diferentes tianguis turísticos, las artesanías de la escuela Camino de Luz buscan ampliar su alcance y llegar a más personas. De esta manera, el trabajo realizado por sus integrantes se incorpora a las actividades de promoción turística de Tamaulipas, mientras se fomenta el emprendimiento y la inclusión de las personas con discapacidad visual en diferentes espacios.