Pável Jarero vuelve a Nayarit tras registrarse en el proceso interno de Morena

Senador con licencia Pável Jarero del estado de Nayarit

Luego de formalizar su registro para participar en el proceso interno que definirá a la persona que coordinará la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit, el senador con licencia Pável Jarero regresó al estado, donde fue recibido en el aeropuerto de Tepic por simpatizantes, militantes, amigas y amigos.

Entre aplausos, porras y muestras de apoyo, el exlegislador agradeció el respaldo recibido y afirmó que esta nueva etapa implica mantener el trabajo cercano con la población y recorrer nuevamente el territorio.

“Este respaldo nos compromete aún más. Vamos a recorrer cada rincón de Nayarit con humildad, unidad y convicción, porque la Transformación pertenece al pueblo y la soberanía se defiende de la mano del pueblo”, expresó durante el recibimiento.

Pável Jarero señaló que tras su registro iniciará una nueva fase de visitas por los municipios del estado con el objetivo de fortalecer la organización y mantener un diálogo directo tanto con la militancia como con la ciudadanía.

Como parte de esas actividades, este sábado y domingo realizó un recorrido por la comunidad de Los Aguajes, en el municipio de Jala.

Ahí sostuvo que la mejor manera de defender la soberanía nacional es mediante la participación y organización de la ciudadanía.

“Estamos convencidos de que la mejor forma de defender la soberanía de México es con un pueblo organizado, unido y participativo”, afirmó.

Asimismo, reiteró que continuará visitando las distintas comunidades de Nayarit para escuchar a la población y fortalecer el proyecto de transformación.

“Seguiremos recorriendo cada comunidad de Nayarit, escuchando al pueblo y fortaleciendo la transformación, porque el futuro de nuestro estado y de nuestro país se construye en territorio”, concluyó.