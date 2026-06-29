Sinaloa anuncia apertura de ventanillas para el apoyo a la comercialización de maíz blanco 2025-2026

Sinaloa

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, informó a las y los productores de maíz del estado que, a partir de este 29 de junio dio inicio la recepción de solicitudes y documentación para acceder al Apoyo a la Comercialización de Maíz Blanco del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2025-2026 que forma parte del Programa de Comercio Justo del Gobierno de México.

Destacó que este registro es una respuesta al compromiso asumido con los productores sinaloenses para brindar certidumbre en la comercialización de su cosecha, por lo que invitó a quienes cumplan con los requisitos a acudir a las ventanillas autorizadas para integrar sus expedientes.

“Este es un paso muy importante para respaldar a las familias productoras de Sinaloa. Invitamos a todos los agricultores a acercarse y presentar su documentación dentro de los plazos establecidos para que puedan acceder a este importante apoyo”, expresó.

De acuerdo con el aviso emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, la recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el 1 de agosto de 2026.

El funcionario reconoció la sensibilidad y el respaldo de la presidenta de México, quien responde a las necesidades del sector agrícola sinaloense y fortalece los mecanismos para lograr una comercialización más justa para los productores de maíz.

Expresó su agradecimiento a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, por el trabajo coordinado que hizo posible la apertura de este proceso.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado brindará acompañamiento y orientación a las y los productores durante el proceso, para facilitar la integración de expedientes y asegurar que el mayor número posible de agricultores acceda a este beneficio.