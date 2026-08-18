Julieta Ramírez señala presunta campaña de desprestigio en su contra

La senadora Julieta Ramírez denunció a través de un video en sus redes sociales una presunta campaña de desprestigio en su contra, basada en publicaciones en redes sociales y contenidos difundidos por medios de comunicación.

“Hemos detectado casi 1 millón de pesos en publicidad en contra de su servidora y solo en redes sociales” declaró.

La senadora aseguró que también ha detectado un incremento de contenidos negativos, en momentos específicos, por ejemplo, durante la etapa de cierre del proceso interno de los tres partidos, en el cual se definirá a quién encabezará la Coordinación de Morena en Baja California.

Basándose en un desglose, Ramirez señaló que únicamente en publicaciones en redes sociales, que van de la semana del 03 al 09 de agosto, se han identificado más de 100 mil pesos en publicidad negativa relacionada con su imagen.

Destacó que esta cantidad no contempla los recursos que presuntamente se habrían destinado a otros canales de comunicación, por lo que consideró que el monto total podría ser mayor.

“No cabe duda que les sobra el dinero. Y ojo, esto es solo en anuncios digitales que son detectables, sin contar el chayote que reparten a cuantos pseudoperiodista”.

Afirmó que no concentrará sus esfuerzos en responder los ataques y que mantendrá como prioridad el trabajo en favor de la ciudadanía. Sostuvo que su enfoque continuará puesto en trabajar por la gente, en lugar de dedicar tiempo a responder los señalamientos de los que, afirmó, ha sido objeto.

Finalmente hizo un llamado a retomar los principios establecidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que retomar el rumbo de los principios que nos enseñó López Obrador y seguir el ejemplo de valentía, de honestidad y servicio que nos pone la presidenta Claudia Sheinbaum” puntualizó.

“Baja California no necesita campañas negras, necesita lo mejor de cada uno de nosotros. Hay que estar a la altura”