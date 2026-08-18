​Llega a Tepic la primera maquinaria para la construcción del Puente Colosio: Geraldine Ponce

Primera maquinaria para la construcción del Puente Colosio

La alcalde con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, anunció la llegada de la primera maquinaria pesada para dar inicio a la construcción del nuevo Puente Colosio, obra infraestructura clave gestionada directamente ante el Gobierno de México.

Con este arranque, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Nayarit, destacó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha cumplido su compromiso con las y los tepicenses de impulsar proyectos de gran impacto que transformen la movilidad urbana en la capital nayarita.

​“La presidenta Claudia Sheinbaum cumplió su palabra y Tepic avanza hacia una mejor conectividad vial”, afirmó Ponce durante el anuncio de la llegada del equipamiento.

​Claves del proyecto:

La obra se realiza gracias al respaldo y recursos asignados por la administración central.

El Puente Colosio busca agilizar el tráfico en uno de los puntos con mayor flujo de la ciudad, reduciendo tiempos de traslado y mejorando la seguridad de conductores y peatones.

A través de una publicación en sus redes sociales destacó que el siguiente paso es que durante los próximos días se dará inicio formalmente los trabajos de excavación y cimentación.

​Se prevé que las autoridades locales detallen gradualmente las rutas alternas y los cierres viales temporales para minimizar el impacto en el tráfico diario durante el desarrollo de la obra.

Mientras tanto, en redes ya circulan fotos de la maquinaria que se encuentra en el área y muchos locatarios han compartido su satisfacción por el futuro de esta obra.