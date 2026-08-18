Ana Lilia Rivera destaca riqueza natural e identidad de Tlaxcala desde el cerro de Temetzontla

Ana Lilia Rivera, cerro de Temetzontla

Con una convocatoria a la defensa de la soberanía nacional y la preservación de las raíces locales, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, destacó el valor cultural y comunitario de la región desde lo alto del cerro de Temetzontla, un punto emblemático que ofrece una vista panorámica del territorio tlaxcalteca.

​Durante una de sus jornadas de recorrido por el estado, reconoció el esfuerzo de los productores locales que mantienen viva la tradición del maguey y el aguamiel, destacando al acocote como un símbolo clave del conocimiento ancestral y del trabajo arduo de la comunidad.

Como un punto clave de su mensaje a los habitantes de la zona, resaltó su soberanía y belleza de territorio, enfatizó que la protección de la soberanía nacional comienza desde lo local, cuidando la tierra, los recursos naturales y la identidad comunitaria, como lo hace cada uno de ellos diariamente.

​Rindió homenaje a las familias que preservan los oficios tradicionales ligados al maguey.

“Aquí, el acocote representa el conocimiento y el trabajo de quienes mantienen viva la tradición del maguey y el aguamiel. Desde aquí levantamos la voz en defensa de la #SoberaníaaNacional, porque proteger a México es también cuidar nuestra tierra y nuestras raíces” escribió la aspirante a través de redes sociales..

Finalmente expresó un profundo agradecimiento a los habitantes de Temetzontla por su hospitalidad, generosidad y compromiso con el desarrollo del país.

​El encuentro concluyó con un llamado a permanecer unidos, orgullosos de la identidad tlaxcalteca y enfocados en construir un futuro próspero para México desde sus comunidades.