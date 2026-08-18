Ana Lilia Rivera destaca riqueza natural e identidad de Tlaxcala desde el cerro de Temetzontla

Con una convocatoria a la defensa de la soberanía nacional y la preservación de las raíces locales, la aspirante a la coordinación interna de Morena en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, destacó el valor cultural y comunitario de la región desde lo alto del cerro de Temetzontla, un punto emblemático que ofrece una vista panorámica del territorio tlaxcalteca.
Durante una de sus jornadas de recorrido por el estado, reconoció el esfuerzo de los productores locales que mantienen viva la tradición del maguey y el aguamiel, destacando al acocote como un símbolo clave del conocimiento ancestral y del trabajo arduo de la comunidad.
Como un punto clave de su mensaje a los habitantes de la zona, resaltó su soberanía y belleza de territorio, enfatizó que la protección de la soberanía nacional comienza desde lo local, cuidando la tierra, los recursos naturales y la identidad comunitaria, como lo hace cada uno de ellos diariamente.
Rindió homenaje a las familias que preservan los oficios tradicionales ligados al maguey.
“Aquí, el acocote representa el conocimiento y el trabajo de quienes mantienen viva la tradición del maguey y el aguamiel. Desde aquí levantamos la voz en defensa de la #SoberaníaaNacional, porque proteger a México es también cuidar nuestra tierra y nuestras raíces” escribió la aspirante a través de redes sociales..
Finalmente expresó un profundo agradecimiento a los habitantes de Temetzontla por su hospitalidad, generosidad y compromiso con el desarrollo del país.
El encuentro concluyó con un llamado a permanecer unidos, orgullosos de la identidad tlaxcalteca y enfocados en construir un futuro próspero para México desde sus comunidades.