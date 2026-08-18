Saltillo será sede de cumbre empresarial de mujeres ONTOP Leadership 2026

Cumbre empresarial de Mujeres

Saltillo, Coahuila será la sede de ONTOP Leadership 2026, una cumbre empresarial que reunirá del 7 al 11 de octubre a empresarias, empresarios, emprendedores, ejecutivos y líderes de todo México con el fin de generar vínculos de negocios, compartir conocimiento y promover nuevas alianzas.

La presentación oficial del encuentro se realizó en Casa de Coahuila, en la Ciudad de México, con la participación de autoridades estatales y municipales, representantes empresariales y de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Sonia Garza González, presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), destacó la importancia de generar espacios que impulsen el liderazgo empresarial y permitan conectar a mujeres de negocios de diferentes regiones.

A su vez, Boreque Martínez González, presidenta de AMMJE Saltillo, señaló que la cumbre busca convertirse en una plataforma para intercambiar conocimiento, conectar talento y transformar ideas en oportunidades de negocio.

La agenda de ONTOP Leadership 2026 tendrá como una de sus principales sedes el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, donde se desarrollarán conferencias magistrales, paneles empresariales, talleres, una expo comercial, encuentros de negocios y actividades de networking.

El programa comenzará con actividades de bienvenida en el Museo del Desierto y también contempla experiencias culturales y de convivencia para los asistentes, con el propósito de mostrar parte de la identidad y los atractivos de Saltillo y Coahuila.

Turismo también será parte de la experiencia

Como actividad posterior a la cumbre se realizará “Coahuila Mágico”, una propuesta turística que combinará gastronomía, naturaleza, cultura y networking.

Entre los sitios contemplados para esta experiencia se encuentran Bodegas del Viento, Monterreal y el Campo de Girasoles, con actividades destinadas a que los visitantes conozcan distintos atractivos del estado y continúen fortaleciendo los vínculos generados durante el encuentro empresarial.

Durante la presentación, Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, así como autoridades estatales y municipales y representantes de la OCV, expresaron su respaldo a la realización del encuentro.

Las actividades de ONTOP Leadership 2026 se desarrollarán del 7 al 11 de octubre en Saltillo. La organización prevé la participación de representantes del sector empresarial y emprendedor de diferentes estados del país, en un encuentro que busca proyectar también la actividad económica, turística y cultural de Coahuila.